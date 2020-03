ĐILASOVOJ EKIPI POLITIKA PREČA OD ŽIVOTA LJUDI: Pozivaju na proteste usred epidemije!

Ekipi oko lidera Saveza za Srbiju (SZS) Dragana Đilasa politika je preča od života ljudi! Tako sagovornici Kurira ocenjuju poslednji istup tviteraša Zmaja od Kosmaja, za koga se sumnja da je Đilasov saradnik Ljubiša Dišić.

foto: Twitter

On je, naime, tokom vikenda, a usred epidemije koronavirusa, kad građani zbog sopstvene zdravstvene bezbednosti treba da ostanu kod kuće, rekao da opozicija treba da pozove ljude da izađu na ulice kako bi protestovali protiv vlasti.

foto: Stefan Jokić

Treba da se stide

Njegov čin su listom osudili čak i predstavnici opozicije, poručivši mu da treba da ga je sramota. - To je sramota, ali ne čudi me od Dišića s obziromna to da je Đilasov najbliži saradnik. To što poziva ljude na ulicu dokazuje njegovu glupost i glupost onoga ko ga je zadužio da to radi - ističe za Kurir demokrata Radoslav Milojičić Kena.

Poručio je da sada svi treba da pokažu da su normalni, bilo da su vlast ili opozicija. - Ja sam kao poslanik na usluzi državi, ko god je vodio, a za politiku će biti vremena kad se sve ovo završi - dodaje Kena.

Demokrata Branislav Lečić ocenjuje da je potez Dišića potpuno neodgovoran. - To može da bude ili neka greška ili politikantstvo. Neprimereno je u ovim trenucima bilo šta stavljati u prvi plan i narušavati ovu situaciju u kojoj smo - smatra Lečić.

foto: Dragan Kadić

Nerazumno

Bivši ministar, demokrata Slobodan Milosavljević kaže da nema dilemu da se odluke države u uslovima pandemije i vanrednog stanja moraju poštovati. - Svako pojedinačno prvenstveno sebi i svojim najbližima treba da pomogne poštovanjem preporuka za minimalno nužno kretanje i napuštanje svog domaćinstva. Sve ostalo je nerazumno i neracionalno. Ajde prvo da pobedimo virus, sačuvamo živote, a onda potom o svemu ostalom - rekao je on.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov smatra da na one poput Dišića ni ne treba obraćati pažnju. - Prosto, takve pojave ne zaslužuju da im se iko i jednim slovom obrati - rekao je Jovanov.

UHVAĆEN SI U LAŽI, IZVINI SE! foto: Dado Đilas Dragan Đilas i dalje odbija da se izvini zbog lažnih optužbi koje je pre nekoliko dana izneo na račun jednog Beograđanina. On je, naime, lažno optužio gosta kafića „Dolče“, koji ga je uslikao s članom DS Sretom Malinovićem, da je pripadnik BIA koji ga špijunira. Đilas je od vlasnika kafića dobio i snimak na kom se vidi taj Beograđanin, što je potom objavio na društvenim mrežama, čime je ugrozio njegov život. Iako se dokazalo da ne govori istinu i da nije reč o pripadniku BIA, Đilas odbija da se izvini za neistine koje je izneo. On ni juče nije odgovarao na naše pozive. Inače, ovo je samo jedna u nizu laži koje Đilas godinama iznosi. Tako je i ranije iznosio laži o prodaji PKB, o javnim nabavkama koje Grad Beograd sprovodi, o državnom budžetu...

Kurir.rs/ ekipa kurira Foto: Zorana Jevtić, Twitter

Kurir