NE ZANIMAJU NAS PRIŠTINSKE IGRE PRESTOLA! Marko Đurić: Nijedan Srbin na KiM neće biti ni gladan, ni žedan

Umesto što se u Prištini bave hajkom na fotelje trebalo bi da se makar malo pozabave virusom korona, pre nego što nam ugroze ljudske živote, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, komentarišući novu političku krizu među albanskim partijama, gde je usred pandemije najavljeno obaranje vlade.

"Neumesno je u ovakvim vremenima izazova, kojih nisu pošteđeni ni naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji, trošiti energiju na prištinske igre prestola. Ne zanimaju nas njihove dvorske spletke i marifetluci", rekao je Đurić za današnju "Politiku".

On ukazuje na to da, čak i da su takse potpuno ukinute, to ne bi imali nikakvog faktičkog efekta zbog obustave protoka ljudi i robe između KiM i centralne Srbije.

Ističe da će Srbija nastaviti da odgovorno brine o zdravlju, bezbednosti i snabdevenosti svojih građana u južnoj pokrajini.

"Nijedan naš građanin na KiM neće biti ni gladan, ni žedan, niti lišen zdravstvene nege. Srbija će to umeti da osigura. Nije važno kako", rekao je Đurić.

Na KiM su zabeležena 33 slučaja korona virusa, ali nijedan na severu pokrajine, ni u srpskim enklavama.

Zbog nestašice brašna i ostalih osnovnih životnih namirnica, Kancelarija za KiM pokrenula je akciju snabdevanja uprokos barijerama koje su i zvanično na snazi, piše "Politika".

