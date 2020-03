ĐILASOV SARADNIK OPLJAČKAO BEOGRAD, PA PARE ULOŽIO U PEKARE: Dišić se omastio s ugradnjom podzemnih kontejnera

Ljubiša Dišić, blizak saradnik lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, svojevremeno je oštetio budžet Grada Beograda za višemilionske sume, koje je potom uložio u privatni biznis - otvaranje pekara, otkriva Kurir. Reč je, kako se pretpostavlja, o tviterašu pod imenom Zmaj od Kosmaja, koji je ovih dana savetovao opoziciji da ljude, usred epidemije koronavirusa, izvede na ulice!

Ispraznili kasu

Kako otkriva izvor Kurira, Dišić je bio Đilasov čovek od poverenja u vreme dok je on bio gradonačelnik, pa je tako i prihodovao velike sume novca, koje je upumpao u svoju firmu, preko koje je kasnije otvorio lanac pekara.

Naime, Dišić se „omastio“ zahvaljujući ugradnji podzemnih kontejnera u prestonici - poslu koji je doživeo krah, čime su gradska kasa i preduzeće „Gradska čistoća“ oštećeni za nečuvenih šest miliona evra.

Mreža

- Dišić je baš u to vreme, 2008. godine, kad je Đilas i postavljen za gradonačelnika Beograda, osnovao svoju kompaniju. Potom je preko te kompanije kasnije otvorio i lanac pekara, i to na nekoliko izuzetnih lokacija u prestonici. To mu je omogućio upravo novac koji su Dragan Đilas i on izvlačili iz gradske kase tokom, pored ostalog, i poslova ugradnje podzemnih kontejnera. Imali su razrađenu mrežu za to - ispričao je izvor Kurira.

Nerazumno... Tvit Đilasovog saradnika šokirao javnost foto: Twitter

Izvlačenje para

Inače, podsetimo, zbog muljanja s podzemnim kontejnerima je 2014. uhapšen nekadašnji direktor i dvoje zaposlenih „Gradske čistoće“, kao i radnici firmi koje su učestvovale u tom poslu - „Blagojevica“ i „Blok“. Ta afera do danas nije do kraja dobila sudski epilog.

Urednik portala Embargo Predrag Jeremić kaže za Kurir da je Đilasu i njegovim saradnicima gradska kasa bila glavna „krava muzara“ iz koje su izvlačili pare. - Iako Dišić tada nije imao neku funkciju u Gradu, on je uz tadašnje rukovodstvo, a pre svega uz tadašnjeg gradskog menadžera Aleksandra Bijelića, prisustvovao većini sastanaka na kojima su se ugovarali sporni poslovi preko kojih su izvlačili novac iz gradske kase, kao i novac iz gradskih preduzeća - ističe Jeremić.

Platili, a nisu se uselili

Podseća i da je lično Đilas sredio da „Gradska čistoća“ postane suvlasnik nekadašnje „Ineksove“ zgrade u Kraljice Marije 1, za šta je to preduzeće platilo oko 600 miliona dinara, iako se nikad tu nisu uselili.

Kurir je juče pokušao da dođe do komentara u Dišićevoj firmi, ali to je bilo bezuspešno.

UHVAĆEN SI U LAŽI, IZVINI SE! Dragan Đilas i dalje odbija da se izvini zbog lažnih optužbi koje je pre nekoliko dana izneo na račun jednog Beograđanina. On je lažno optužio gosta kafića „Dolče“, koji ga je uslikao s članom DS Sretom Malinovićem, da je pripadnik BIA koji ga špijunira. Đilas je od vlasnika kafića dobio i snimak na kom se vidi taj Beograđanin, što je potom objavio na društvenim mrežama, čime je ugrozio njegovu bezbednost. Iako se dokazalo da ne govori istinu, Đilas odbija da se izvini. Iznošenjem ove laži, Đilas je samo nastavio niz neistina koje godinama iznosi, poput onih o prodaji PKB, o javnim nabavkama koje Grad Beograd sprovodi, o državnom budžetu...

Kurir.rs/ ekipa kurira Foto: Nebojša Mandić, Dado Đilas

Kurir