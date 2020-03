ŠTA POSLE PADA TZV. VLADE U PRIŠTINI: Mustafin čovek novi "premijer Kosova"! Kurtijeva stranka potpuno se raspada

Posle pada tzv. vlade Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji neće biti novih izbora, već će se što pre napraviti nova većina koju bi činile Demokratski savez Kosova (DSK) Ise Mustafe, Alijansa za novo Kosovo (ANK) Bedžeta Pacolija i Demokratska partija Kosova (DPK) Kadrija Veseljija i aktuelnog predsednika Hašima Tačija, saznaje Kurir.

Novi tzv. premijer biće iz Demokratskog saveza Kosova (DSK) i čovek od poverenja Ise Mustafe, otkriva naš izvor iz diplomatskih krugova. Kurtiju i njegovom Samoopredeljenju, dodaje, ne piše se dobro.

Pucanje stranke

- Kurtijeva stranka će otići u prošlost, jer se već sada probudilo ogromno nezadovoljstvo unutar partije. Članovi su izrazito nezadovoljni jer je prokockana šansa za vlast zbog njegove neposlušnosti SAD. Sada se prave tri frakcije u partiji, čime se priprema i cepanje Samoopredeljenja. Kad do toga dođe, Kurti će biti politički uništen - kaže naš izvor.

Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže da je Kurti izbore dobio glat, ali da je zbog kasnijih poteza - otpora prema Amerikancima i zatezanja oko taksa - to poverenje uništio: - Kurti od starta nije bio miljenik Amerike i bilo je jasno da može da opstane samo ako krene da se približava i umiljava Vašingtonu. On je radio upravo obrnuto. Zato za pad vlade sam snosi najveću krivicu. SAD već duže vreme hoće novu garnituru, ali bez UČK komandanata, zato šansu ne vidim ni za Ramuša Haradinaja, već mislim da će ključnu ulogu u ovom trenutku imati DSK i Isa Mustafa.

Predsednik DSK Isa Mustafa i doskorašnji Kurtijev koalicioni partner smatra da je dobro što je vlada opozvana. - Ona je Prištinu dovela u situaciju da joj sankcije uvodi njen glavni saveznik - SAD. On je ocenio i da je smena ministra policije Agima Veljijua bila „kap koja je prelila čašu“.

Spoljnopolitička borba

Ipak, to nije bila poslednja smena na koju se odlučio Kurti. On je odmah nakon izglasavanja nepoverenja doneo odluku o smeni prvog zamenika premijera Avdulaha Hotija iz redova DSK. Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je Vučić pomno pratio dešavanja u Prištini, te da je očigledno u pitanju spoljnopolitička borba između SAD i EU. Milovan Drecun, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju, kazao je za Kurir da je posle formiranja nove većine najvažnije ukidanje taksa.

U prvoj javnoj reakciji nakon smene Kurti je poručio da je „to bio neophodan pad zarad potrebnog uzdizanja“.

- Svrha izglasavanja nepoverenja nije bilo svrgavanje vlade, već slabljenje vlade - požalio se Kurti.

Milovan Jovanović

Za rušenje Kurtija najzaslužniji je Grenel

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović kaže da iza pada kosovske vlade stoje SAD. - SAD su posle brojnih upozorenje na kraju preduzele i konkretne mere koje su dovele do rušenja Kurtijeve vlade. Nemačka i Francuska su pokušale da spasu Kurtija, međutim, pokazalo se da kada SAD nešto reše, to bude završeno bez obzira na cenu. Najveću ulogu u rušenju Kurtija odigrao je Ričard Grenel, izaslanik Donalda Trampa, kog je Kurti veoma potcenio. Najrealnije je da novi premijer bude neko iz stranke Ise Mustafe, da li on ili neko od njegovih najbližih saradnika, nije toliko ni važno - kaže Jovanović.