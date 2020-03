(UŽIVO) VUČIĆ PORUČIO: Gradove još NEĆEMO DA ZATVARAMO! Brnabić: Molim vas za GVOZDENU DISCIPLINU!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je danas najtezi dan za Evropu posle Drugog svetskog rata, da ni Srbija neće biti u zavidnoj situaciji narednih nedelja kada je reč o situaciji sa virusom korona, te da će u narednih dva ili tri dana krenuti obimnije testiranje.

Vučić je preneo da je od 528 obolelih od Kovida 19, u Srbiji osam osoba preminulo, dok su 302 osobe hospitalizovane, a broj otpuštenih iz bolnica - 42.

Prosek godina preminulih je oko 66, hospitalizovanih niži, dodao je Vučić.

On je podvukao da je danas verovatno najteži dan za Evropu posle Drugog svetskog rata - u Italiji je u jednom danu preminulo 969 ljudi, u Španiji 769, u Francuskoj ukupno blizu 2.000. "Ovo sam rekao zbog toga što po brojevima koje vidite ni mi nećemo biti u zavidnoj situaciji u nedeljama koje dolaze", rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da u naredna dva - tri kreće obimnije testiranje.

- Danas je verovatno najteži dan za Evropu zbog broja preminulih u jednom danu. Ovo sam rekao zato što po brojevima koje vidite i mi nećemo biti u zavidnoj situaciji naredne dve tir nedelje. Računajte da od naredna dva dana kreće obimnije testiranje, bolnice su sve punije. Već danas smo počeli da smeštamo pacijente i u Zemunsku bolnicu, rekao je Vučić.

foto: Printscreen / Tanjug

- U ovom trenutnku u KBC Dragiša MIšović imamo 156 slobodnih respiratora, a biće ih još.U zemnusku bolnicu smo doterali još 10.

- Uskoro ćemo morati da počnemo da gradimo nove bolnice, jer ne možemo da korstimo VMA zbog problema sa venitlacijom. Moraćemo da pronađemo nova mesta, i želim da ljudima kažem da to nije kolektivni smeštaj i da je odvratno što Sajam neki upoređuju sa Sajmištem. Moraćemo da uzemo Halu sportova na Novom Beogradu ili halu Pionir, kaže Vučić.

- Svakoga dana sve više ljudi dolazi na respiratore, dolaze u bolnice, a da bi izašli treba više nedelja. Uskoro će stizati na stotine. Ovo sam ispričao jer smo dugo razgovarali o merama. Ne možemo Bog zna šta da uradimo sem da pozovemo ljude da ostanu kod kuće. Ljudi, ovo vas molimo da bismo mogli da preživimo. NIko nije od nas sadista da voli da muči ljude.

foto: Printskrin / Tanjug

- Teško je dobiti opremu na tržištu. Ovih dana stižu milioni maski, postarali smo da ljudi dobiju, da imamo ono što ne možete da nađete u Njujorku i Evropi. Sad je u toku opšta otimačina za respiratorima po svetu.

Među glavnim temama naći će se situacija u vezi sa korona virusom, zatim aktuelna situacija u vezi s Kosovom i Metohijom, kao i dezinformacije plasirane iz Crne Gore, a među njima i one u vezi sa respiratorima. Mi ćemo slati respiratore u skoro svako mesto u Srbiji, da bi ljudi mogli da prežive u toku transporta. Nabavili smo mnogo, a čekamo još nekoliko stotina u narednim danima. Jer oni na kraju znače život, i ako ova kriza bude trajala, svaki može da spase nekoliko života.

- U skladu s tim moram da odgovorim na tvrdnje iz Crne Gore o repiratorima, to nije tačno. Da se ne bi preganjali mi smo spremni da poklonimo tri respiratora Podgorici, i spremni smo na molbu Andrije Mandića da damo po jedan za Bijelo Polje. Isporučeno je tamo oko 40 tona hrane. Mi ne želimo da nas bilo čili vladini službenici svađaju.

foto: Printskrin / Tanjug

- Moramo da pomognemo i našem narodu na KiM. Imamo prvu ženu u srpskim sredinama da je pozitivna na COVID, kdo LIpljana. Pomažemo tržište na KiM i to ćemo nastaviti, i verujem da ćemo stabilizovati stanje u narednih par dana. Naša najteža obaveza je Republika Srpska, pomoćićemo i sa respiratorima, zaštitnom opremom, maskama, lekovima koji su od značaja, i to besplatno. Tražili su i osnovna sredstva za rad poput stetoskopa, pa ćemo videti da pomognemo. Pomoći ćemo i Goraždu, bez obzira što su tamo Bošnjaci u većini, nije vreme za razlike, i Drvaru, jer je taj tamo kanton ostavio na cedilu četiri srpska grada.

- U nedelju ćemo predstaviti program ekonomskih mera. MIlsim da smo napravili ozbiljan program, kao i 2014. nismo jurili već smo doneli ozbiljne mere koje će pokazati da će SRbija moći da brže izađe iz problema. Ne razmišljamo o smanjivanju plata, a svi će u regionu to uraditi.

- Nećemo zatvarati gradove, ali se približavamo danima kada će biti po 20-30 mrtvih dnevno. Ali dobro je što virus nije ušao u gerontološke centre, i njih će vojska čuvati kao oči u glavi. To je uništilo Italiju i Španiju.Moja molba građanima Srbije svih starosnih dobi, nemojte da izlazite iz kuće, to je jedini način da sačuvate sebe i svoje bližnje. Ne znam šta država još može da uradi sem da se borimo. Hvala ljudim što poštuju to što tražim od njih, rekao je Vučić.

foto: Printscreen / RTS

Predsednica Vlade Ana Brnabić je rekla da se danas nalazimo u 22. danu borbe, u sred srede, i pred nama su dve izuzetno teške, kritične nedelje.

- Danas smo gledali brojeve, imamo konkretan dokaz da mere zabrane kretanja starijih sugrađana daju rezultate. U Srbiji imamo 25% pozitivnih u statosnoj grupi preko 60 godina, a u Italiji je to 57,9%. U starosnoj grupi iznad 70 godina u Srbiji je procenat 9%. Koliko kod mi bili kritikovani za tu meru, ona daje rezultate i stojimo iza toga. Ponosmi smo na rezultate ove, i za to je potrebna gvozdena disciplina, ne samo za starije, već i za ostali deo stanovništva. Svo kretanje, svi kontakti moraju biti svedeni na apsolutni minimum. To je jedini način da se borimo kao do sada, i da damo šansu našem zdravstvenom sistemu.

- Mi smo uspeli u poslednjih 48 sati da značajno podignemo kapacitete za testiranje, a doneli smo odluku da Torlak više nije jedina referentna laboratorija, ima ih sada više. Sledeća mera je privremene bolnice na Sajmu i Čairu, i to je u sklopu ofanzive na virus. Oni pozitivni se odmah šalju u privremene bolnice, i posle mogu da se vrate. Treća stvar je puna primena pooštrene kaznene politike, danas je prva presuda doneta za kršenje samoizolacije, od tri godine u Dimitrovgradu.

- Velika je zahvalnost za sve napore svog medicinskog osoblja koji se bore za živote. Molim vas ljudi, gvozdena disciplina, sedite kućama, minimalni kontakti, i postoji šansa da ćemo uspeti. Imamo rezultate, sedite kući, pustite državu da se bori za vas, rekla je premijerka Brnabić.

(Kurir.rs)

Kurir