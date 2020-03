VUČIĆ O TVITOVANJU KARLA BILTA: Verovatno je naseo na lažnu vest i nije razumeo šta se nalazilo u avionu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da Srbija poštuje svaku pomoć koja joj stigne, dok je povodom primedbi Karla Bilta da dočekuje avione koji donose pomoć iz Kine, a ne kada je pomoć iz EU - da je verovatno naseo na lažnu vest.

foto: Printscreen / RTS

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je istina u tome da je robu koja je sinoć došla avionom iz Kine Srbija kupila, manji deo je bio kineska pomoć, dok je EU imala važnu ulogu jer je platila let.

Besplatna kineska pomoć stizala je prethodnih dana, napomenuo je Vucić, a sredstva koja su sinoć stigla Kina je omogućila Srbiji da kupi.

On je istakao da mu "niko neće odseći jezik, jer govori ono sto svi znaju".

"Nikada se nisam plašio da kazem da je car go i da kazem istinu. Račune polažem narodu u Srbiji", istakao je Vučić.

"Ali kada imate vremena da se ovakvim uslovima bavite na takav način politikom, onda mi to liči na loše namere. On (Bilt) je verovatno naseo na lažnu vest i nije razumeo šta se nalazilo u avionu, ali hvala i Semu Fabriciju i svima. Ne mislim da opsujem bilo koga iz EU, ni Bilta ni druge, ali mislim da se borim za interese svog naroda i da Srbija ne ostane kratkih rukava na međunarodnom tržištu", istakao je Vučić.

Vučić je dodao i da se ne bavi političkim tričarijama.

"Nemaju pametnija posla, krenuli da me napadaju jer sam zahvalio Kini. To im je jedini posao. Mi poštujemo pomoć EU, dozvolili su da 93 miliona evra iz IPA fondova prenamenimo, pomogli i za vreme poplava", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje da li je šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici bio obavešten o pomoći iz Kine ili je to bila fejk njuz iz političkih razloga.

foto: Printscreen / RTS

Vučić je najavio da sutra stize avion iz Emirata sa njihovom donacijom i da će i šeiku Bin Zajedu zahvaliti na tome.

Premijerka Ana Brnabić, koja je sinoć prisutvovala dolasku aviona iz Kine, poručila je takođe Biltu da će sutra sleteti i avion iz UAE da bi, kako je rekla, imao čime da se bavi sada u ovoj situaciji.

Vucić je istakao se sa timom od četiri ljudi po ceo dan bavi nabavkom opreme, jer su na svetskom nivou nastupila nova pravila igre i da će Srbija morati da ih prihvati.

On je naveo da do opreme i respiratora ne može da se dođe bez obzira na novac i da je sada shvatio da mora da šalje ljude sa "crnim fondovima" da idu po svetu i da kupuju.

"Ne možete drugačije, otimaju vam ispred nosa respiratore iako ste platili", kaže.

foto: Printscreen / RTS

"Kasno sam saznao da su sve zemlje slale kofere, nama su oduzeli devet, koje smo platili, sad kazu 30. aprila. Ako je takva utakmica nećemo da se žalimo, prihvatićemo takvu igru, nema solidarnosti, reda, ni poštovanja ugovora, igraćemo tako sa vama", poručio je.

On je istakao i da je EU u teškoj situaciji i da želi sve najbolje prijateljskim narodima, Italiji, Španiji i drugim zemljama.

Dodao je i da posebno racuna i na podršku Mađarske.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir