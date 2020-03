RIČARD GRENEL ZA PRIŠTINSKU TELEVIZIJU: Pitanje razmene teritorija nikada nije pomenuto u mom prisustvu

PRIŠTINA - Pitanje razmene teritorija nikada nije pomenuto u mom prisustvu, izjavio je danas specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel i dodao da za njega lično to nije dobra opcija, prenosi Gazeta Ekspres.

Kako prenosi Kosovo onlajn, on je u intervjuu za prištinsku televiziju T7 rekao da nikada nije razgovarao s Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem o razmeni teritorija, kao rešenju između Kosova i Srbije.

Ilustracija foto: AP/Darko Vojinović

"Nikada. Nikada to nije postavljeno kao pitanje u mom prisustvu, i kao što rekoh, to nije nešto što sam video ili da se pričalo o tome i usput, dozvolite mi da budem vrlo jasan. Ovo sam rekao i ranije. To smo rekli na Tviteru, objavili smo izjave za štampu, kada su oni tražili. Ovo nije prvi put da nam je jasno da su ove priče samo puke glasine, jednostavno su glasine“, rekao je Grenel.

Upitan da li je razmena teritorija dobra opcija za njega, on je to isključio.

"Za mene lično to nije dobra opcija. Ne vidim to kao opciju", rekao je američki izaslanik.

(Kurir.rs/Tanjug)

