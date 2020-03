ZORAN ĐORĐEVIĆ O ĐILASU: Iz njegovog obraćanja se vidi netolerancija i mržnja prema predsedniku i celom narodu

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom video poruke lidera opozicije Dragana Đilasa, koja je upućena predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u vezi sa korona virusom i aktuelnim stanjem u našoj zemlji, rekao je da nije ništa drugo nego buncanje licemernog manipulatora, koji u nacističkom maniru pokušava da isprovocira stokholmski sindrom, neuspešno glumeći empatiju i razum.

Ilustracija foto: Beta

“Na početku, da razjasnimo jednu stvar. Blebetanje ili baljezganje svih gluposti tokom nešto više od 10 minuta, licemerno je i ogavno već pri prvoj rečenici kada Đilas spominje građane i radnike koje ova zemlja ima, iz razloga što su upravo on i njegovi politički sabornici zaslužni za odlazak velikog broja građana trbuhom za kruhom. Međutim nije to ništa novo s obzirom na to da patološke laži nisu nepoznanica u njegovim obraćanjima”, rekao je Đorđević.

Prema ministrovim rečima korišćenje teške situacije u kojoj se zemlja danas nalazi zarad dobijanja političkih poena, nekolicine ljudi koja je sa njim zajedno lagala i krala, ili koja je zaboravila sve laži i krađe Dragana Đilasa nije ništa do neuspelog pokušaja manipulacije.

“Taj čovek baljezga o radnicima, medicinskim sestrama i doktorima, tehničarima, apotekarima i svima onima koji su za vreme njegove vladavine morali da spakuju stvari u jedan kofer i odu u tuđinu, jer je ukinuo zapošljavanje, smanjivao je plate, krao, varao, lagao samo da bi se obogatio. Jedina istina koju je izneo u svom obraćanju je da ti ljudi ćute i rade jer vole svoju zemlju. I tu je potpuno u pravu, oni vole svoju zemlju, konačno mogu u njoj da žive i da zarađuju za sebe i svoje porodice. Samo je zaboravio da svi ti ljudi vole i Aleksandra Vučića jer on zna da nije iznad njih, da je jedan od njih i da je uvek tu za njih, kao što zna da su oni uvek tu da pomognu jedni drugima”, rekao je Zoran Đorđević.

On je dodao da osim tih mesec dana, kojih kako kaže Đilas ćuti, ne bi bilo loše da se ta ćutnja produži, kako patološke laži ne bi zbunjivale građane.

Ilustracija foto: Beta/Milan Obradović

“Ako je neodgovorno to što je predsednik obezbedio da država se izvuče iz dugova, ako je loše to što je povećao plate, ako je greh što je patriota, ako je za osudu to što voli penzionere i brine o njima i stalno ih ekonomski podržava, onda ja ne znam šta je to što je dobro. Pa mi nikada nismo imali bolje uslove za život i rad, zdravstvio nikada nije bilo razvijenije, briga države nikada nije bila na višem nivou, to naši građani dobro znaju”, podvukao je Đorđević.

Ministar je pojasnio da su netolerancija i otvorena mržnja prema drugima i drugačijima kada su u pitanju Dragan Đilas i njegovi politički istomišljenici, dokazani više puta, prilikom napada na građane, novinarke, žene, političarke, decu pa čak i kadrove Srpske napredne stranke.

“Netolerancija i mržnja ne prema našem predsedniku, nego prema celom srpskom narodu vidi se iz ovog obraćanja, u kome Đilas pokušava da isprovocira emocionalno zbližavanje žrtve i zlostavljača, odnosno građana koji su bili žrtva njegovog režima dug niz godina. On ili ima kratkoročno pamćenje ili široki dijapazon dijagnoza koje mu onemogućavaju da razumno i racionalno razmišlja, već laže narod po svaku cenu”, ističe ministar.

On je dodao da zauvek treba da zaćuti ćovek koji je ostavio prazne apotekarske magacine, opustošene kase, dugove i teret sa kojim je Srbija uspela da se izbori zahvaljujući Aleksandru Vučiću i ispravnoj politici koji vodi.

Ilustracija foto: Instagram Budućnost Srbije

“Pojavljivanje predsednika u medijima znak je njegove prisutnosti u teškim situacijama. On se ne krije, on se ne pravi da ne vidi, on je tu i pokušava da reši problem i na tome svaka mu čast. Slušajući struku, uz pomoć velikih svetskih sila, naših prijatelja koji su Vučićevi lični kontakti, pomažući jedni drugima uspećemo da se izborimo sa korona virusom, a sledeći politiku Aleksandra Vučića uspećemo da se po završetku vanrednog stanja vratimo dobrom putu kojim hodamo s njegovim dolaskom na vlast. Objašnjavanje svih gluposti koje je Đilas izneo bilo bi uzaludno trošenje reči u ovim teškim trenucima. Đilas kao da namerno želi da se neko bavi njim, izvlačenjem njegovih afera, objašnjavanjem kako i kada se proglašava vanredno stanje, šta smo uradili a šta on nije, umesto da se bavimo ozbiljnim stvarima”, rekao je ministar i dodao da ne može da dozvoli da Đilas laže narod i da će vlast ostati fokusirana na rešavanju problema.

