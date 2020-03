UŽIVO VUČIĆ: PREDLOŽIĆU VLADI POLICIJSKI ČAS 24 SATA AKO SE HITNO NE PROMENI: Predsednik obelodanio tešku meru

U specijalnoj emisiji TV Prva posvećena aktuelnoj situaciji oko koronavirusa u Srbiji gost je predsednik Aleksandar Vučić.

- Dobro sam, da sam zdravstveno dobro ne bih bio skroz iskren, a da sam loše... Moram da motivišem ljude. Imam strah od odgovornosti, a ne od sopstvenog ugrožavanja zdravlja. Ponekad mi je i drago ako unesem nemir u građane zbog samosvesti.

- Uvek mi je zapadala uloga lošeg policajca. Nije me briga što misle da sam arogantan. Pogledajte danas koliko je bilo ljudi na ulicama, svi portali su pisali o tome. Kako mislite da se ne zarazite. Ne postoji nijedan normalan čovek koji ne voli pse. Ali važniji su životi ljudi. Svaki izlazak nam komplikuje situaciju, žive ljudi u velikim zgradama, svi se hvataju za gelendere, sve ih to ugrožava - rekao je predsednik Srbije.

- Pogledajte paradoks, imate vesti u svim novinama, a onda kolone vozila na "Gazeli" u jeku političkog časa! Znate li zašto su policajci izašli danas? Jer bi i juče u pet i šest popodne bile gužve. Puštali smo ljude, na milion mesta nisu pisali kazne. I oni koji šetaju pse... Molimo vas! Službe se angažuju i mole građane! Kapljicom i dodirom se prenosi, kako mislite da se ne zarazite ako ste napolju i na primer, igrate košarku? Neko bi rekao da je ovo naš hir, recimo kažu imate odvratnu vlast koja ne želi normalan život. Vanredna je situacija i moramo da se tako ponašamo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da poštuju mere.

- Jeziva je situacija i moramo se s njom izboriti. Mi u ovom trenutku imamo živote ljudi koji su preči od svega i hoću da to ljudi razumeju. Mnogi misle da su jaki i da im bolest neće ništa, a to je blizu istine, ali dajmo šansu onima koji ne mogu da se izbore. kad vidite bake i deke sa čistom kliničkom slikom, a posle dva dana kraj. Ovaj virus uništava starije. Neke mlađe ljude smo uspeli da spasimo, a ne možete tako sa starima, rekao je Vučić.

- - Nama 90 odsto ljudi poštuju sve, ali zbog ove manjine moramo da pooštravamo mere. Hoćete li pravdu sada ili živote ljudi? Zbog osam do deset posto ljudi moramo da se sklonimo. Svi moramo da budemo kažnjeni da bi preživeli. Setili smo se da uvedemo rigorozne mere pre svih. Da li je to kritika na račun vlasti? Kriv sam što su penzioneri u kući, što ljudi ne mogu da šetaju pse, jer nisam dao penzionerima da idu u šetnju. Zamislite milion i 700 hiljada na ulicama. Imali bismo za 10 dana 5.000 mrtvih. Razumete li sa čime se igramo. Ne znam da li razumete koliko je teško? Sve bolnice su nam pune, ove nove kao što su na Sajmu... Neće nam biti dovoljno!

- Samo slušam da sam kriv. Koje je vama to demokratsko pravo uskraćeno? Kretanje, tačno. Sam sam kriv što sam poštovao Ustav i lomio se u želji da pomognem našim ljudima koji su došli iz inostranstva. Pogledajte nam žarišta, sva su se otvorila tek po dolasku ljudi spolja. Ne možete našim građanima da kažete da ne mogu da uđu u zemlju. Nemoguće je da primimo 400 hiljada ljudi bez velike štete. Nama je devet vojnika zaraženo koronavirusom zbog ljudi koji su došli iz inostranstva, 654 vojnika je u izolaciji. A vojska nam čuva gerontološke centre. Moramo da čuvamo te ustanove - objasnio je predsednik.

O privremenim bolnicama kaže da će mišljenje da se promeni.

- Ljudi će najviše voleti da idu na Sajam. Svako ko ode na Sajam treba da je srećan, jer je živ. Jer je lakši oblik. Ako dođe bolest do mene, ja bih voleo takođe da idem na Sajam - kaže Vučić.

Klinike nam izgledaju sjajno, ubacili smo nove respiratore. "Dragiša Mišović" je naše najjače uporište. Od novih 480 već smo ubacili u sistem 400. Mi smo platili još 480 koji bi trebalo da stignu u roku od osam dana. Ono što se dešava na svetskom tržištu je strašno, jer na primer mi platimo, potpišemo ugovor i onda ne stignu jer neko drugi da više za pojedinačnu cenu. Ko zna ko nas je "prešao"...

- Što se tiče ostalih potrepština, nama treba na dnevnom nivou oko 90.000 maski. Primera radi, Francuska je naručila milijardu! Sada stižu ove N95, još 15 miliona. Sve nekako uspevamo, ali je trka sa vremenom. Pratim koliko koštaju, zato smo ograničili cenu na 120 dinara, većina poštuje. A oni koji ne poštuju biće strogo kažnjeni.

- Snalazimo se i trudimo da napravimo što je više stvari moguće sami, bez tuđe pomoći. Laboratorije su problem jer nismo imali kapacitete. One će biti referentne, onu najbolju ćemo završiti do 8. aprila koju će nam Kina donirati, kada bude bio ne baš vrhunac, ali blizu vrhunca. Razumete kad budemo testirali 4.500 ljudi, a 1.000 zaraženo. Mi tih 1.000 moramo da smestimo negde. A kad imate 2.500, pa 3.000, tada će nam odavno biti puni Sajam i Arena. Pogrešno je da razmišljamo da to toga neće doći. Vidim kojim to tempom ide, zato molimo ljude da ostanu kod kuće.

Konferencija 26. februara kada je ton bio otpimističan, sada je drugačija situacija. Delovalo je da će biti mnogo lakše nego sad?

- Nikakav problem mi ne bi bio da kažem da je neko pogrešio. Razumem političku potrebu pitanja, znam da mnogi hoće da znaju da vide da li je neko kriv. Doktor Nestorović je genije pre svega. Izvanredan je, važno je da se ljudima govori da ćemo se boriti. On nijednog sekunda nije rekao da se nećemo boriti. Tada sam rekao da nas čeka ozbiljna kriza, velika odgovornost. On je hteo da obodri ljude, da im kaže da se ne plaše, niko se sa tim nije sprdao, i da, jeste bio optimističan jer nije bilo mrtvih. Znali smo da će do crnog scenarija doći, i tada smo to rekli. Razumem potrebu ljudi da uvek nađu krivca. Ako je to rešenje, ja sam kriv. Prvi smo uveli vanredno stanje, policijski čas, i ponosan sam na to.

- Radili smo u skladu sa situacijom, nismo svakako pčekivali da će biti ovako teško, ali smo to razumeli brže nego drugi. Kada govore o doktoru Nestoroviću, neću da dozvolim da napadaju lekare i Kona... Samo zato što smo mi uradili da smo kao država uradili sve što smo mogli do sad.

Kako rešiti gužve u prodavnicama, povećan broj ljudi u prevozu?

- Ljudi treba da slušaju ono što govorimo, da ostanu kod kuće. Ne možemo da organizujemo prevoz, računajte da ne postoji. Hoćemo da ne postoji, da svi budu u kući. Zar ne mislite da kada organizujete u 4 ujutru izlazak za penzionere da je to dobro? Hoćemo da ih demotivišemo! Moraju da ostanu u kući.

Zabrana kretanja od 24 sata?

- Polovinu emisije do sada koristili ste to što su me drugi napadali za manjak demokratije. Sada zašto se ne ukine sloboda kretanja u potpunosti. Onda za ljubimce... Zainteresovan sam samo za ono što kažu lekari. Prihvatiću sve udarce. Ako se naše ponašanje ne promeni, onda ćemo možda i uvesti 24-časovno kretanje, da niko ne može napolje. Juče kako je bilo... Bilo je dovoljno da vidite ulice. Donećemo tu odluku ako bude bilo potrebe, to radimo zbog ljudi, ne zbog nas. I ako uvedemo taj celodnevni čas, biće rigorozan. To znači da ne može niko na ulicu. Ne ide se na ulicu, kraj. Kako ne idu penzioneri u prodavnicu, tako i ostali. Kako će to da izgleda? Ne znam, prvi put sam u ovakvoj situaciji!

Zakoni u vanrednoj situaciji i poštovanje istih?

- Mislite da smo poštovali međunarodne zakone kada smo prebacivali šlepere na Kosovo? Ili kada budemo slali pomoć u Republiku Srpsku? Za mene je važno da niko dinar od toga ne uzme. Da li je svaka procedura poštovana? Da nismo nalazili ljude na nekim mestima... Nikad ne znate kako, kome i šta da verujete? Sada se traže stotine hiljada respiratora dnevno.

Najodgovorniji stradaju zbog onih koji "samo jednom izađu".

- Specifična je situacija, neodgovorni, nekolicina njih ugrožava sve ostale. I oni najodgovorniji mogu da stradaju zbog ostalih koji "samo jednom izađu napolje". Rekao sam i svom ocu da ne izlazi, jer će da ugrozi još nekoga.

- Ja sam otac Danilu, Milici i Vukanu, ja njima mogu da određujem. Druge mogu samo da molim i da im ukažem na činjenice. Moje je da se borim za naše ljude i zemlju. Mogu da ne razumem primedbe, pa da vam se izvinim posle zbog toga. Možda jer mi se čini jer hoću da vidim koliko se mučimo i radimo. I onda se neko pojavi i radi kontra stvari u inat. Onda morate da radite sa najtežim merama da biste zaštitili one koji se drže propisanih mera. Ne zanima me šta drugi kažu ljudi, uvešćemo 24-časovnu zabranu kretanja u toku sledeće nedelje, ako se ljudi ne budu pridržavali.

