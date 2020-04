ZABRANA KRETANJA OD SUBOTE U 13 SATI DO PONEDELJKA U 5 UJUTRO: Evo kada je dozvoljeno šetanje ljubimaca!

Narednih 72 sata očekujemo povećan broj zaraženih i smrtnih slučajeva.

"Ovo nije predviđanje, ovo je nešto što je logično očekivati", rekao je Vučić i dodao da se u ovom trenutku na respiratorima nalazi 81 lice.

Vučić je kazao da veći broj pozitivnih dolazi iz Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva.

"Nekako Niš posle mnogo teških slučajeva i posebno posle cele priče o Luganu, nekako nam se čini, iako ne isključujem i dalje mogućnost dodatne zaraze, je uspeo da se zaustavi", kazao je on. Vučić je rekao da je dodatna oprema poslata u Valjevo i Ćupriju.

Deo mera ćemo da pooštrimo, deo da olakšamo, jer mislimo da smo dobar posao uradili od 13. marta, ali smo daleko od uspeha. Mi mislimo da smo bili blizu apsolutne katastrofe", rekao je Vučić.

Rekao je da imamo 23.000 zaraženih od onih koji su došli u Srbiju, ali je kazao da ti ljudi nisu krivi što su zaraženi.

"Prva je da uvedemo zabranu kretanja u subotu 13h do ponedeljka 5h ujutru", rekao je on i dodao da ta zabrana ne važi za penzionere koji mogu ujutru u nedelju od 4h da odu u prodavnicu.

Nova mera koja važi od večeras je da ne sme više od dvoje ljudi da se okupi na jednom mestu.

Treća mera, koja važi od subote veče je da od 23 do sat iza ponoći u rasponu od 200m od mesta prebivališta biće dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca.

Kazao je da su naše bolnice dobro opremljene. Takođe, danas smo formirali implementacioni tim za ekonomske mere. Epidemiolozima će država trećinu plate isplaćivati i neće ih više tražiti na tržištima", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su bolnice dobro opremnjene i zahvalio Vojsci SRbije koja je uliožila ogroman trud i energiju.

"Prve respiratore danas smo uveli u VMC Karaburma. U ovom trenutku ih imamo dovolju, ali svakoga dana nam stižu novi, jer ne želimo da nam se dogodi situacija koju imamo u Njujjorku i nekim drugim zemljama", rekao je Vučić.

Dodao je da je od presudnog značaja da se ponašamo disciplinovano.

"Nigde u zdravstvcenim ustanovama ne ne dostaje nikakva oprema. Imamo i stabilnih i mobilnih respiratora u rezervi", rekao je Vučić i rekao da će sutra ponovo biti snabdevene apoteke i maskama i rukavicama.

Kako kaže, više nema problema ni sa kvascem i dodao da je dozvoljen izvoz u Republiku Srpsku.

"Pripremamo i drugu pošiljku za RS", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će još pomagati i u lekovima i u svemu drugom.

Najveći problem je u GAK Narodni front

"Ono što je važno za zdravlje zdravstvenih radnika, uradili smo analizu ljudi u našim bolnicama, u Batutu nema ni jedna osoba pozitivna, u Mišoviću 47, u Zemunu 5, na VMA nema obolelih, na Bežanijskoj kosi niko, u Narodnom frontu je 12 pozitivno", rekao je Vučić i dodao da ništa ne kriju i da žele sve da pokažu.

Kako kaže, trenutno su prezauzeti avioni sa dovoženjem humanitarne pomoći, i dodao da se gubi mnogo vremena u letovima tih aviona.

"Trudimo se da odemo po sve ljude, puno nam se ljudi prijavljuje iz mnogih zemalja", rekao je Vučić.

Kako kaže, kupili su oko 1.100 respiratora, plus 500 koji su pod ključem i za tri ili četiri dana biti u Srbiji.

Vučić se zahvalio građanima Srbije na disciplini i odgovornosi, ljudi koji znaju da se ovde borimo za živote.

"Ne moramo da vam govorim, pogledajte kako smo se podigli u poslednjih 3, 4 godine. Pogledajte kako izgledaju naše bolnice, ulice i prodavnice, u odnosu na neke od najrazvijenijih zemalja", rekao je Vučić.

Kisić-Tepavčević stoički podnosi napade Vučić je, komentarišući napade na doktorku Dariju Kisić-Tepavčević, rekao da je ona napade stoički podnela i dodao da je čuo uvrede i na ostale doktore. "Napadali su i Stevanovića. To su ozbiljni i odgovorni ljudi i neće odustati od svog posla. Ne mogu im promeniti mišljenje. Darija nije htela da pristane na ulogu lažnog heroja i tako je postala meta napada, ali to govori o tim ljudima", rekao je Vučić.

"Takođe, mislimo da smo na vreme krenuli sa teškim merama i da nam je to pružilo šansu, jer se samo još jedna zemlja suočila sa tolikim prilivom ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom u ovom delu Evrope. Za nas sledi najteži udar u narednih 15 dana, to će biti i vrhunac krize i problema i zato je važno da se sada čuvamo", rekao je Vučić.

Kako kaže, to sve dolazi sada od tog 15. marta, kada smo imali veliki priliv i veliki broj novozaraženih.

"Izgradićemo i dodatnu laboratoriju za testiranje. Vrlo brzo ćemo i preko domaće firme da kada se sve ovo završi analiziramo antitela", rekao je Vučić.

Posebno se zahvalio lekarima i svim ljudima koji su preuzeli odgovornost na sebe.

"Divim se ljudima koji rade i rizikuju svoje živote. Beskrajno sam zahvalan našim lekarima koji se bore i koji ne beže od rizika i ne sklanjaju se. Ponosan sam i na specijalizante. Pokazali su da su udarna pesnica i najhrabriji deo našeg društva", rekao je Vučić.

Kada je nasilje nad ženama u pitanju, Vučić je rekao da nema povećanih prijava i zamolio sve žene koje trpe nasilje da ga odmah prijave.

Predsednik je rekao da je rekao premijerki Ani Brnabić da se ukine uredbu koja se odnosi na informisanje.

Kako kaže, niko nije osudio što su rekli da treba da ga ubiju, kao i da će deca da mu stradaju

Tražim od Vlade da omogući potpunu slobodu informisanja

"Tako da, to je nekima u redu, i to zato što se radi o meni. . Lakše je braniti se od toga svojim radom i trudom nego na represivan način", rekao je Vučić.

Kako kaže, niko nije osudio što su rekli da treba da ga ubiju, kao i da će deca da mu stradaju.

Vučić je rekao da su nekada strani mediji objektivniji od domaćih.

"Nismo u svemu bili najspremniji ali svakoga dana nabavljamo opremu i neko za to radi danonoćno. Sinoć smo sa Čen Bo razgovarali do pola dva ujutru. Veoma je posvećena našem narodu i zajedno se borimo da ništa ne nedostaje našim ljudima", rekao je Vučić.

Kako kaže, imamo više i borimo se, u to, dodaje, nema nikakve sumnje.

"Onome koji radi možete da nađete zamerku, a ko ne radi njemu nema zamerke", rekao je Vučić.

Kako kaže, za Vidovdan će da se zahvali posebno onima koji su bili najuspešniji i najhrabriji u odbrani naše zemlje u ovom periodu.

Vučić je povodom poruke koja je stizala građanima o mogućem scenariju, rekao da je bezbroj puta rekao da ukoliko ne budemo disciplinovani da ćemo proći kao Italija i Španija.

"To nije panika, to su činjenice. Nikoga nismo slagali niti uvredili. NIšta od toga. Mislim da je to bila jedna racionalna upozoravajuća poruka. TO je ono što radimo sve vreme, pa i večeras", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je zamolio Anu da ukine tu uredbu, jer želi da pusti svakoga da radi ono što misli.

"Naša jedina molba je, ako je to moguće, da se govori istina. Uvek sam protiv hapšenja bilo koga. Lakše mi je da pokažem ko su to ljudi i čini mi se da narod to najbolje razume", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je u NIšu u početku bilo mnogo problema, i dodao da je sada bolja situacija.

"Neki lekari koje smo molili nisu želeli u Niš, ali sada je uspostavljeno bolje. Uskoro ću doći u Niš da se obratim Nišlijama", rekao je Vučić.

Kisić-Tepavčević: U Srbiji je manja učestalost obolevanja i umiranja

Doktorka Darija Kisić-Tepavčević, rekla je se nalazimo na kraju četvrte nedelje, da ne treba da se poredimo sa zemljama gde se odigravaju najlošiji scenariji, i dodala da je kod nas manja učestalost obolevanja i umiranja.

"Mogli smo da izbegndemo smrtne ishode. Teoretski kada bi od ovog momenta svi se ponašali odgovorno i savesno, onda nakon 14 dana ne bi imali ni jedan novooboleli. Sigurna sam da mi to možemo. AKo do danas nismo shvatili koliko smo kao pojedinci neophodni za uspeh protiv bolesti, sada je trenutak za to", rekala je Tepavčević.

Stevanović: Sve zavisi isključivo od nas pojedinačno

Doktor Goran Stevanović je istakao da šta će se u budućnosti dešavati zavisi isključivo od nas i od , kako kaže, onog malog procenta koji misli da se to neće dogoditi baš njemu.

"Činjenica je da ukoliko bi prekinuli kontakte na najmanju meru, mogli bi da očekujemo za tri nedelje pad broja obolelih, a umrlih još dve nedelje nakon toga. Kakva

"Mi u ovom trenutku imamo više obolelih zabeleženih jer ih sve više testiramo. Konstatovali smo da nemamo nedefinisane uzroke smrti. Mi se ponašamo odgovorno i život građana nam je važniji od onoga što piše na papiru", rekao je Vučić i dodao da više niko ne čeka duže od 24 sata na rezultat testa.

Kako kaže, ne treba da se plaše ljudi Sajma, dodaje da je mnogo gore u Mišoviću ili ako moraju ljudi na Infektivnu.

"Kritikovali su jelovnik i to ne razumem. Mi to sve plaćamo, ne znam šta su ljudi očekivali. Ne mislim da je ovo razlog za bilo kakvu nervozu", rekao je Vučić i dodao da će neki sigurno pokušati da se bez svoje zaluge dočepaju vlasti.

To međutim, dodaje, nije razlog za sekiranje, već ova situacija koja nas je zadesila.

"Mladi ljudi, ako se kasno jave, budu im razorena pluća. Zato molim sve da ne misle da će lako ili da je sramote biti zaražen, da se prijave", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je danas pušteno tih devet ljudi da uđu na teritoriju Kosova, gde su i naši lekari.

"Divim se tim ljudima na hrabrosi i što su pokazali koliko vole svoj narod. Napustili su svoje porodice i izložili su se. Mnogo im hvala na tome. Našem narodu na KiM, mogu da poručim da smo uz njih kao i uz bilo koji drugi deo naše zemlje", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da neće ni časiti časa ukoliko stručnjaci budu rekli da se donese karantin od 24 sata.

- Naučio sam da donosim teške odluke za zemlju, ni časa časiti neču ako stručnjaci kažu da je to jedina moguća mera - rekao je predsednik Srbije.

