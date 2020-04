VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SLETANJA ILJUŠINA: Veliko hvala predsedniku Putinu i bratskom ruskom narodu

На војни аеродром у Батајници слетео је први од 11 авиона којим Руска Федерација шаље помоћ Србији у борби против коронавируса. Велико хвала председнику Путину и братском руском народу.

