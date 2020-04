KAPETAN DRAGAN REDOM OČITAO JUTROS U JUTARNJEM: Vuk Jeremić me izdao, Hrvati nemaju heroje i to je jedino što imaju!

BEOGRAD - Kapetan Dragan, koji je koji je pre nekoliko dana pušten iz hrvatske Lepoglave posle izdržane kazne od 13 godina robije, uključio se jutros u jutarnji program TV Hepi rekavši da je zatvor i sve što je tamo prošao izdržao tako što je to shvatio kao jedan zadatak.

- Kad sam tamo došao i video da je to tako, izvukao sam najbolje što sam mogao. Nisam imao vremena da razmišljam - rekao je i dodao da protiv njega nije bilo nijednog dokaza, osim "časne hrvatske reči" lažova.

- To je nastavak jedne ustaške ideologije koja i danas traje. Verujem da sam morao da odem u Hrvatsku da bih video šta se dešava. Nisam postao više religiozan nego što sam bio, ali da nisam otišao i video, ne bih verovao da u 21. veku imate na stotine Srba osuđenih na dugogodišnje robije samo zbog neke izjave vrlo sumnjivih svedoka bez dokaza - rekao je.

- Tadašnji odnos prema meni od strane Srbije nisam mogao da razumem. Čuo sam Vuka Jeremića koji je tada bio ministar, da je rekao da se Srbije neće mešati u slučaj kapetana Dragana i Hrvatske. Za mene je to najveća izdaja. Kome je tu poruku slao, koga je hteo da zadovolji? Sigurno ne mene, moju porodicu, ili Srbiju. Za mene je to obična izdaja - rekao je. On je jutros u emisiji otkrio i da su prve tri godine robijanja u Solinu prema njemu bili izuzetno korektni i da je dobijao dobru hranu za razliku od nastavka kazne gde su ga budili na sat i uskraćivali mu obroke.

- To je narod koji je izmislio zločine. Nigde nećete naći industrijski pogon za ubijanje dece ispod 14 godina. Potrebno im je da od Srba naprave zločince kako ne bi bili sami. Moram da skrenem pažnju na izraz "domovinski rat". Pa oni su izdali svoju domovinu Jugoslaviju... Hrvati nemaju heroje, i to je jedino što imaju - zaključio je Kep.

