VUČIĆ: Samo zamislite milion penzionera na ulicama, to bi bio Vuhan, Italija, Španija plus Njujork pa puta pet

NOVI PAZAR - Predsednik Aleksandar Vučić ponovo je danas pozvao građane i posebno penzionere da slušaju državne organe i struku i poštuju mere Vlade Srbije, bez ozbira na političku opredeljenost.

On je rekao da samo treba zamisliti da više od milion penzionera u sat vremena izađe na ulice.

"Zamislite u šta bi se to pretvorilo, to ne bi bio Vuhan, Italija ili Španija, već jedinstven slučaj u svetu, ti svi slučajevi, plus Njujork pa puta pet", rekao je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše izjavu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa da nema razloga za strah i paniku kad je reč o korona virusu i da ne razume zašto penzioneri uopšte ne mogu da izlaze.

"Video sam i slušao i gore stvari ovih dana i na to ću tek da odgovorim, danas nije vreme za to, već da se borimo za živote ljudi, za respiratore, za maske...", rekao je Vučić novinarima u Novom Pazaru.

Ponovio je da ne želi da ulazi u političke rasprave i da će, što se politike tiče, "biti dana za megdana", "Odgovornost predsednika republike je, složićete se, mnogo veća od odgovornosti onih koji to nikad neće biti", primetio je.

"Molim ljude da slušaju državno rukovodstvo i lekare, bez obzira na to čiji su simpatizeri i koga vole ili ne vole, time će sačuvati sebe i svoju porodicu", rekao je Vučić On nije hteo da odgovara ni na pitanja vezana za poređenje seksualne afere urednika jednog portala čiji je vlasnik, kako navode mediji, Dragan Djilas sa aferom Jutka, iako bi, kaže, imao svašta na tu temu da kaže, a svako prijavljeno nasilje nad ženama biće, ističe, sankcionisano.

Kaže da je obećao narodu da neće da odgovara onima koji ga vređaju i lažu.

"Neću da govorim o tome još 15 ili 20 dana dok ova pošast ne prođe", rekao je Vučić. Vučić dodaje da se u nekim zemljama trostruko uvećalo nasilje u vreme vanrednog stanja, ali da to kod nas nije slučaj.

"O političkim stvarima ću vas iznenaditi brojnim podacima i otvorenošću i svim onim što ću imati da kažem, ali neću da govorim o tome kada je zemlja ugrožena", kazao je on i dodao da neće važne stvari oko borbe sa korona virusom da meša sa dnevnom politikom.

(Kurir.rs/Tanjug)

