VUČIĆ PORUČIO BRITANSKOM PREMIJERU BORISU DŽONSONU: Izdrži i bori se! Mi, tvoji prijatelji, uz tebe smo!

Dragi prijatelju @borisjohnsonuk , želim ti brz oporavak! Izdrži i bori se! Mi, tvoji prijatelji, uz tebe smo! Dear friend @borisjohnsonuk I wish you a fast recovery! Hang in there and keep fighting! We, your friends, are with you!

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Apr 6, 2020 at 12:34pm PDT