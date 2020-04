LJAJIĆ: Oni koji nisu 3 maske nabavili, kritikuju Vučića koji je obezbedio toliku medicinsku pomoć!

Oni koji ništa nisu uradili da pomognu u borbi protiv korone i "nisu tri maske obezbedili", sada kritikuju onoga ko obezbeđuje toliku medicinsku zaštitnu opremu, ocenjuje potpredsednik vlade Rasim Ljajić, povodom navoda da je boravak predsednika Aleksandra Vučića u Novom Pazaru bio deo političke kampanje.

"Oni koji kritikuju taj potez predsednika očito se bave 'virusnim profiterstvom'", kaže Ljajić za Tanjug.

On ukazuje da je poseta i pomoć predsednika Novom Pazaru namenjena svim građanima tog grada i celog regiona kao podrška u borbi protiv virusa korona i tokom nje nije bilo reči o politici.

Ljajić, koji je sa predsednikom Vučićem juče dopremio respiratore u Novi Pazar, koji je jedno žarišta Kovida 19, kaže da je poseta bila konkretna pomoć u prevazilaženju trenutne situacije.

Bilo je, dodaje, reči i o ekonomskim i infrastrukturnim projektima, koji će početi ili se nastaviti posle krize, ali ne i o politici.

“Na sve to, na taj krajnje korektan, dobronameran i koristan čin za građane Novog Pazara usledile su poruke koje su uvod u kampanju za predstojeće izbore. Onaj ko kritikuje da je to kampanja, zapravo sam sprovodi kampanju, i to sa pozicije pomoćnika gradonačelnika, koji prima platu u toj opštini, kritikuje onog ko donosi pomoć”, rekao je Ljajić za Tanjug.

Kako je rekao, oni koji ništa nisu uradili da pomognu u borbi i "nisu tri maske obezbedili", sada kritikuju onoga ko obezbeđuje toliku medicinsku zaštitnu opremu.

A, da to nije stiglo sigurno bi kritikovali zašto Beograd ne pomaže i ne donosi respiratore u Novi Pazar, konstatovao je LJajić i dodao da to čak nije ni politička kampanja, već "par ekselans politikanstvno".

"Dok se mi, kao vlada, predsednik i lokalna samouprava borimo da spasimo ljudske živote, drugi se očito bave virusnim profiterstvom", rekao je Ljajić.

Kako kaže, umesto da se ceni što je predsednik prvo poseti Novi Pazar u borbi protiv virusa, i doneo pomoć, čuju se kritike, uz očekivanja da "ta pomoć padne sa neba".

"Do juče smo bili na tapetu što nema respiratora, a sada kada su respiratori došli, onda je to problem. Nisu u pitanju ni respiratori, ni briga za ljude, veh borba za politčke poene", rekao je Ljajić.

Inače, kritike na račun posete predsednika Novom Pazaru, kojem je dopremio respiratore, pomoćnik gradonačelnika tog grada i funkcioner SDA Emir Ašćerić, nazvao političkom kampanjom.

"Ne nasedamo na ovakve političke fazone", napisao je Ašćerić na svom profilu na društvenoj mreži.

Nakon toga, gradonačelnik Novog Paraza Nihat Biševac razrešio je Ašćerića dužnosti pomoćnika gradonačelnika.

