(UŽIVO) VUČIĆ: Moguć policijski čas 0-24 u Beogradu, od petka u prestonici zabrana kretanja za vikend

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Upitnik Radio televizije Srbije u kojoj govori o borbi pritiv koronavirusa.

- Svake noći sam uznemiren kada vidim koliko ljudi umre. To je ono što me čini uznemirenim. Ako mere za čuvanje nečijeg života nekoga uznemiravaju, meni je žao zbog toga, ali biće donešene. Uvek smo imali bezbroj problema, od poplava do ovoga danas i ne biraju ljudi na ovoj funkciji one koji se plaše sopstvene senke i koji će da donose odluke koje se njima sviđaju i ja nemam problem sa tim šta će ko da kaže - rekao je on.

- Srbija je bila u mnogo težoj poziciji nego 95 odsto zemalja. Imali smo ogroman ulaz ljudi iz zemalja u kojima postoji epidemija.

Vučić je kazao da su sve prve infekcije uvezene, kako onaj slučaje u Valjevu, Ćupriji, Kikindi, Nišu.

- Sve Milano, Lugano. Imate slučaj dobrog čoveka iz Kraljeva koji je došao iz Holandije, koji je mislio da je lak I da će moći da izdrži, ali nije, preminuo je u Kragujevcu. Sve što smo dobili u Beogradu su početno bili slučajevi uveženi, najviše iz Italije, istakao je on.

- Nismo uspeli da izbegnemo određena žarišta. Ali nikoga ne možete da krivite, ali neki su znali a neki nisu znali da su donosili zarazu. Poslednji testovi koje sam dobio pokazuju bolje procente za Valjevo. Ćuprija je nešto mirnija, Leskovac za nijansu mirniji, ali je Beograd i dalje najveći problem. Danas je Beograd najveće žarište, razmišljamo o uvođenju 24-časovnog karantina za Beograd. Pravimo sve analize, odluku još nismo doneli.

Ne bih isključio primenu predloga doktora Predraga Kona - eventualno stavljanje Beograda kao žarišta u karantin", rekao je Vučić za RTS.

On je rekao da se svakog dana prate brojevi, procenat testiranih i zaraženih i onih koji dolaze sa simptomima.

- Tu oduku ćemo doneti brzo i efikasno, rekao je Vučić.

On je naveo da ne mora da znači da će ta odluka biti saopštena građanima 48 sati pre nego što bude stupila na snagu.

- Ne mora da bude objavljeno 48 sati ranije, ne mislim da je to bog zna kakav problem, da će da traje dugo, rekao je Vučić.

Upitan koliko dugo bi taj karantin trajao, Vučić je rekao da ne može da govori o odlukama koje još uvek nisu ni donete.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da građani zbog korona virusa neće moći da provedu uskršnje praznike u krugu šire porodice.

On je gostujući na RTS zapitao da li neko misli da ima dovoljno vojnika i policajaca koji će da hapse ljude koji se okupljaju po parkovima ili one koji prave žurke po stanovima i to još objavljuju na društvenim mrežama Zahvalio je svima koji imaju obavezu da rade i nisu se sakrili u mišju rupu, ali i onima koji su se sakrili jer nemaju obavezu da rade.

Napomenuo je da, ipak, ima i onih koji bi trebalo da rade, a sakrili su se u mišju rupu.

On je rekao da je preopterećenost bolnica noćna mora i da nije moguće izmisliti nove bolnice.

- Najveći problem danas je popunjenost bolnica u Beogradu.

Kako je kazao svi ljudi koji treba da se leče dolaze u Beograd i da u ovom trenutku u KC Niš ima oko 65 slobodnih respiratora.

- Beograd ima 22,9 posto stanovništva Srbije, a procenta zaraženih i onih koji dodatno leže ovde, a nisu iz Beograda je 50 posto. Vidite kakav je to pritisak na Beograd - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će morati da se otvaraju nove privremene bolnice. Sve ostale bolesnike, rekao je, mora da preuzme VMA, jer je sve pretvoreno u bolnice za obolele od korona virusa.

- Kada slušam da neko kritikuje zdravstveni sistem gde se lekari herojski bore, suština je da bi zamolio ljude da razumeju situaciju i da se drže izolaciju. A molim one čiji je posao da rade da razumeju da moraju da rade.

- Nemamo mesta po bolnicama. Sve što možemo smo pretvorili u COVID bolnice, a sve po preporukama kineskih stručnjaka. Ovde leže zaraženi i koji nisu iz Beograda i to 50 odsto. Ja sam se zato ljutio na neke koji nisu hteli da prave svoje bolnice nego su samo dolazili za Beograd. Najveće opterećenje je ovde. U Kliničkom centru Niš imamo 56 slobodnih respiratora, to će nadam se još dugo biti slobodno, a u Beogradu nije takav slučaj. Kada uđete u "Mišović", ne izlazi se tako brzo. I kada čujem da neko kritikuje doktore, sedi i dobacuje, ne mogu, pa to može svako. Ovo kažem, ne da bih kukao, već da zamolim ljude da se drže izolacije. Ja kažem da je Sajam najlepša i najopremljenija bolnica.

- Mi danas imamo određeni broj lica koji žele sa Sajma preko veze da prebace pacijente u bolnice. Pa ja ljudi ne znam zašto mislite da je tamo loše, tamo su odlični uslovi. Znate, toliki je broj ljudi koji tamo rade, i koji se bori za svakog pacijenta, da ja ne znam šta da kažem za te ljude koji puštaju lažne priče o lošim uslovima. Sve je to politika. Ako imate da mi kažete da je država loše postupila, kažite, i ako će zbog toga da vam aplaudiraju jer ste mi "udarili verbalni šamar", u redu.

- Dva vojnika su nam u jako lošem stanju, a 50 njih zaraženo. Ja se i dan danas mučim i pitam, da li sam napravio grešku i nemam odgovor na to pitanje.

- Dobijali smo izveštaje na kriznom štabu. Čista klinička slika kod deke i bake. Za dva dana ih je virus pojeo. Problem je kada dođu ljudi od 30 do 45 gopdina koji vam se ne jave, a oni su zakačili od nekoga s polja. Vi hranite ljude lekovima, krvna slika perfektna, i samo treći, četvrti dan počnu bubrezi da otkazuju i gotovo. Čitao sam da se neko žalio da smo im dali polomljen štap od bilijara. Zamislite koliki je zlikovac taj Vučić dao polomljen štap.

- Imamo i kukavice koji se iz ličnog razloga kriju i traže da se zatvori sve. E tim ljudima ću se posebno obratiti kada ovo sve prođe. Znaću i da dam ordenje onima koji su to zaslužili. kukavice nikada nisam poštovao, ali ćemo mi ovo izgurati i bez njih - rekao je Vučić.

- Najverovatnije će već od sledećeg petka biti uvedena zabrana kretanja za vikend u Beogradu, a možda u NIšu.

Izvesno je da će policijski čas u Beogradu i Nišu trajati od petka do ponedeljka, najavio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da još nije doneta odluka od koliko sati u petak će početi da traje policijski čas i da to zavisi od mišljenja lekara i stručnjaka, ali je istakao da će ta mera sasvim izvesno biti doneta za Beograd, Niš...

- Skupo nas je koštala subota prepodne prošli vikend, kada su svi izašli na ulice, pola šume na Fruškoj gori su zapalili, isto je bilo ljudi i na beogradskim izletištima, relao je Vučić.

On je istakao da nema problem da donese oštre odluke, čiji je cilj da se spasu ljudski životi.

- Borimo se za živote ljudi i ovu meru ćemo sasvim izvesno doneti za Beograd, za Niš... Da li će biti za ostatak Srbije, videćemo, rekao je Vučic.

Prošlog vikenda, policijski čas u Srbiji je trajao od subote u 13 sati do ponedeljka u 5 ujutru.

Vučić je rekao da će podneti izveštaj za sve nabavljene respiratore.

- Kako je moguće da neko kaže da sam uzeo dinar od respiratora. Sramota. To govore oni koji koji su nabavili 7 respiratora, a mi 700 za mesec dana. Nijedan respirator iz Evropske Unije nije stigao. Hvala im za pomoć o novcu i šti su platili avion.

Predsednik je dodao da Crnoj Gori nisu stigli respiratore, zato što ih ne žele.

- Oni ne žele te respiratore. Nećete, hvala vam što nećete. Ako mislite da je loše zato što dobijate od Srbije, nema problema. Onda sam čuo najbolesniji komentar, kaže vama je potrebnije. Jeste, mi smo 12 puta veći, potrebnije nam je naravno - istakao je Vučić.

Vučić je otrkio da neke bolesnike zove telefonom.

- Tačno je, zvao sam prvog pacijenta koji je doneo koronavirus. Rekao sam mu izdržaćeš, pobedićeš. Rekao mi je da ne veruje da sam to ja. Zvao sam i ostale u KCV.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija dnevno može da sprovede od 2.500 do 3.500 testova, ali da nema ljudi sa simptomima.

- Svakoga dana imamo sve više testiranja i testiranih ljudi, rekao je Vučić i dodao da je danas testirano gotovo 1.200 osoba.

Rekao je i da se rezultati više ne čekaju dugo.

On je rekao da je procenat zaraženih najvažniji i da je on danas, na primer, bio nešto bolji nego pre tri dana.

- Ali, kada imate 108 ljudi na respiratoru, ne očekujte da će u danima koji dolaze biti drugačije", rekao je Vučić, On je naveo da već danas postoje rezultati dobrih mera koje su donete i da manje ljudi strada nego što bi to bilo da ih nije bilo.

Aleksandar Vučić je govorio i o lažnim vestima i o hapšenju novinarke Ane Lalić.

- Prvo su rekli da će da nestane goriva, slagali su. Onda da će polcijski čas od 24 sata da se uvede pre sedam dana, slagali su. Ja sam se konsultovao sa premijerkom Anom Brnabić i ukinut je pritvor, i onda sam rekao da treba da se ode i da se prikaže kako je stvarno stanje, a ono je totlano drugačije nego što je napisano.

- Ja sam obilazio polja, da vidim kako ide setva. Kao što vidite uspeo sam i da pocrvenim malo. Ide dobro setva, imamo dobrog i agilnog ministra. Ljudi izlaze na svoje njive, zato smo i uveli na selima zabranu kretanja za one od 70 godina, a ne od 65, zato što imamo domaćine između 65 i 70 godina. Radimo na rešavanju svih problmea svaki dan.

