REKORD NAD REKORDIMA! 2.236.000 gledalaca gledalo Vučića u Upitniku! Srbija je čekala da čuje OVE REČI PREDSEDNIKA

"Da bismo sačuvali živote ljudi zato donosimo sve mere. Život svakog čoveka će uvek imati prioritet. Nekima su zaraženi samo brojevi, lekarima i nama, kao državi je to noćna mora. Zdravstveni sistem se herojski bori, ti ljudi rade neverovatan posao, to su pravi junaci. Mnogo je primera borbenosti, hrabrosti i požrtvovanosti, tim ljudima sam beskrajno zahvalan i to ćemo umeti da nagradimo. Molim ljude da razumeju da se ovde radi o teškoj, zaraznoj bolesti i da se drže izolacije. Borimo se za život naše Srbije i naših ljudi. Mi ćemo se zajedno sa građanima Srbiji boriti i pobedićemo! Biće mnogo teških dana, nije vreme za opuštanje, ali vidim svetlo na kraju tunela." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije #Upitnik na televiziji RTS|1.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Apr 7, 2020 at 11:11am PDT