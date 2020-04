GO SNS ŠABAC: Pojedini dodatno komplikuju situaciju širenjem lažnih vesti o koroni

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac ocenjuje da kao da opasnost koja nam preti od Koronavirusa nije dovoljna, pojedinci putem društvenih mreža, ali i medija bliskih opozicionim krugovima širenjem lažnih vesti dodatno komplikuju ionako tešku situaciju, stoji u saopštenju GO SNS Šabac koje prenosimo u celosti:

Umesto da sve svoje snage, pamet i inteligenciju (ako je imaju) ulože u prevazilaženje aktuelne krize, oni sve svoje potencijale usmeravaju ka izmišljanju očiglednih laži, motivisani ličnom mržnjom prema aktuelnoj vlasti, nevešto je maskirajući u tobožnju brigu za narod.

Poverenik Srpske napredne stranke za Šabac Boban Birmančević zato je zbog širenja lažnih vesti i tvrđenja, kao i širenja panike podneo dve krivične prijave protiv „Podrinskih novina“ i protiv Hanibala Kovača. Njihove laži da članovi Srpske napredne stranke šire Koronavirus po gradu mogu da imaju ozbiljne posledice po građane i zato je reakcija kojim se ovim neistinama staje na put neophodna.

Pravdu tražimo pred pravosudnim organima, jer su osim članova Srpske napredne stranke grubo oklevetane i Opšta bolnica Šabac kao i Gradski zavod za javno zdravlje, a upravo su to institucije u koje građani u ovoj kritičnoj situaciji imaju najviše poverenja.

Pošto im nije prošla laž o navodno katastrofalnom stanju u Kliničkom centru Vojvodine, težište svojih bolesnih aktivnosti prebacili su na Šabac, gde po nalogu šabačkih kabadahija Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića, kojima je jasno da im više niko ne veruje, lažu i spinuju ne razmišljajući o posledicama koje to izaziva kod njihovih sugrađana. Slepi od mržnje prema aktuelnoj vlasti ne prezaju ni od najgnusnijih laži, besramno napadajući Srpsku naprednu stranku i predsednika Aleksandra Vučića, čak i u za njega najtežim trenucima u kojima mu se dete bori sa opakim virusom.

Iako je od uvođenja vanrednog stanja svaka informacija o obolelima i preminulima dostupna i transparentna, kao i svaki korak nadležnih u borbi protiv Koronavirusa, Petrovićevi i Zelenovićevi poslušnici, misle da će svojim lažima kreirati paralelnu stvarnost u kojoj šire strah, paniku i mržnju prema onima koji se za zdravlje građana bore do poslednjeg atoma sopstvene snage. I nije čuveni kriminalni tandem Petrović - Zelenović briga što preko svojih medija lažu, što manipulišu, čak ih ne zanima ni to što šire paniku i čine krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina zatvora. Njima je važno samo da ocrne svoje političke neistomišljenike svim sredstvima i po svaku cenu.

Tako su počeli da lažu i o identitetu i broju zaraženih, kao da svaki Šapčanin ne ume da svakog dana u 15časova uključi televizor i čuje od nadležnih i najupućenijih sve relevantne informacije.

I dok oni izmišljaju, mi iz Gradskog odbora Srpske napredne stranke Šabac kroz humanitarne aktivnosti svojim sugrađanima podelili smo više hiljada zaštitnih maski i rukavica, kao i humanitarnih paketa. Ipak za razliku od Nebojše Zelenovića, mi to radimo bez prisustva kamera, jer svoj angažman u ovoj situaciji smatramo građanskom dužnošću, a ne prilikom da promovišemo stranku i na nesreći naroda, kao Zelenović skupljamo jeftine političke poene. Pošto mu ni to nije dovoljno, Zelenović preko svojih medija još dodatno laže, koristeći situaciju da dok se svi bore protiv bolesti, on napadne Srpsku naprednu stranku.

Zbog strašnih, beskrupuloznih laži, kojima se pokušava obmanuti javnost, a u kojima se ide do monstruoznih tvrdnji o navodnom zataškavanju broja umrlih, podnete su krivične prijave protiv odgovornih. Jer ovolika količina laži zahteva da se o njoj izjasni sud. S druge strane za izjašnjavanje o mentalnom zdravlju onih koji pišu takve laži sud nije nadležan. Time se bave institucije za mentalno zdravlje.

Kurir.rs

Kurir