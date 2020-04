SMANJUJE SE BROJ ZARAŽENIH: Koronom inficirano 87 pripadnika MUP-a, 840 u samoizolaciji

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je do sada zaraza od korona virusa potvrđena kod 87 pripadnika MUP-a a da je 840 njihovih kolega u samoizolaciji.

"Pre neki dan bilo ih je 920 ali taj broj se smanjuje. Imamo one koji su se već vratili svojim zadacima, kao i mnoge koji se uspešno oporavljaju od bolesti", rekao je Stefanović za list Blic.

Govoreći o predstojećem policijskom času koji će trajati celog vikenda, Stefanović je rekao da očekuje da će gradjani poštovati tu meru jer vide da od njihovog ponašanja zavisi koliko ima novozaraženih i shvataju da ima smisla pridržavanje tih mera, jer to služi čuvanju života.

"Najveći broj ljudi poštuje mere, a oni koji krše biće kažnjeni, to vam obećavam. Uopšte me ne zanima ni kako se zovu ni da li su imućni", rekao je Stefanović.

Ministar je rekao da je u vreme vanrednog stanja zabeležen pad stope kriminala u Srbiji za oko 55 odsto.

"Voleli bismo da je to trend, ali znamo da to nije realno. Naprosto, imate policijski čas, mnogo je manje ljudi i automobila na ulici i sve se lakše i brže kontroliše", rekao je on.

Stefanović je negirao da je porodično nasilje u porastu i rekao da statistika pokazuje da je zapravo u opadanju, ali da on ohrabruje sve žene da prijave bilo kakvo nasilje jer će policija odmah reagovati i umeti da ih zaštiti.

(Kurir.rs/Blic/Beta)

