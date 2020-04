MINISTARKA ZORANA NA INSTAGRAMU ČESTITALA USKRS: U jedan detalj na njenoj desnoj ruci svi su gledali! (FOTO)

#uskrs #easter Svim građanima i građankama Srbije🇷🇸❤️ koji Uskrs proslavljaju po gregorijanskom kalendaru čestitam najveći hrišćanski praznik – dan Hristovog vaskrsnuća. Uskrs, kao dan istinske radosti i ljubavi, ove godine više nego ikada treba da nas podseti da su solidarnost, jedinstvo i briga jednih o drugima vrednosti koje moramo da negujemo. Želim vam da praznik koji simbolizuje pobedu života i nade provedete u dobrom zdravlju, veri i miru. Srećan Uskrs! #zoranamihajlovic

