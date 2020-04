VUČIĆ O AKTUELNIM TEMAMA: Kad je zemlja ugrožena ne bavim se stranačkim stvarima, u utorak telefonom sa Sijem Đinpingom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je, kada je zemlja ugrožena i napadnuta, njegov posao da se ponaša odgovorno i zbog toga se trenutno ne bavi stranačkim stvarima.

Upitan da li razmišlja u ovom trenutku, kao što se to čini u zapadnim zemljama širom sveta, kako će kriza uticati na njegovu popularnost, Vučić je rekao da njegova stranka obično uzima dva istraživanja nedeljno, a da od kada je počela kovid kriza nije platila nijedno.

- To će me zanimati kada se završi kriza, a tada ću imati mnogo da kažem, rekao je on za TV Prva, ukazujući da nije pominjao nijednog političara koji su se" iživljavali tokom krize".

Na pitanje kako će teći rok za izbore kada se ukine vanredno stanje, objasnio je da to ne može sada da kaže.

- Moram da sednem sa ljudima koji su svi učestvovali u izborima. Ne mogu da se setim koliko dana kampanje je prošlo i ostalo, zaključio je on.

U utorak telefonom sa Sijem Đinpingom

Vučić je najavio je da će u utorak razgovarati sa predsednikom Kine Si Đinpingom. "Radujem se tome", rekao je Vučić. "Dobro se zna šta u ovom trenutku može da znači razgovor sa predsednikom Kine", rekao je Vučić. On je to rekao u kontekstu procena kakvi će nas ekonomski izazovi čekati po okončanju apidemije covid-19.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

