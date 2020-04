VUĆIĆ ZA RTS NAJAVIO NOVU MERU: Penzioneri će moći u šetnju tri puta nedeljno, pod ovim uslovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u gostovanju u Dnevniku Radio televizije Srbije da mu je izuzetno drago što doktor Kon ostaje.

- Pre nego što kažem gde imamo najveće probleme, da kažem da je smrt doktora Miodraga Lazića ogroman gubitak. To je bio čovek koji je bio sa srpskim narodom od Krajine do Kosova. Ne bih rekao da nije izdržao, izdržao je ono što mnogi nisu. Zaista je nosio Klinički i Urgentni centar u Nišu. Teško ćemo to nadoknaditi. Sad šaljemo dodatne ekipe u Niš. Ako pogledate mapu Srbije 29,6% je u Nišu. Slično je u nekoliko drugih opština. Novo žarište je Požarevac. Na zapadu Srbije i u Vojvodini su stvari mnogo bolje. U Beogradu još nismo dovoljne rezultate ostvarili.

foto: Screenshot RTS

- Naše bolnice su prepune. Mi u Beogradu više nemamo bolnica, tražimo nove. Mi nikoga ne varamo, prijavljujemo mrtve, i trudimo se da zaštitimo živote. Ja sam danas razgovarao sa predsednikom Si Đinpingom. To je velika čast jer smo pričali telefonom. Ja sam ga zamolio da kupimo još medicinskih aparata, da bi bili sugurni. Ono što je naša dužnost mi ćemo da stvorimo. Da ne govorimo koliko su se svetske tajne službe angažovale oko toga. Đinping je rekao da će razmotriti moju molbu, jer kod nas ne sme da se dogodi. Ljudi se testiraju, dobijaju rezultate.

- Koliko je samo ljudi umrlo danas u Italiji, a to više nije vest. Navikavamo se a u stvari naš neprijatelj je zastrašujući. Naš neprijatelj je virus a ne onaj koji pokušava da se bori sa virusom. Molimo se Bogu da oni koji imaju lakšu kliničku sliku, da neće dobiti tešku. Molim ljude da to razumeju, da nam pomognu, da shvate , da se s ovim izborimo. Da pokušamo da sačuvamo živote.

- Stručnjaci podržavaju da u petak od 17 sati do utorka u 5 ujutru bude policijski čas. To je tri i po dana.

- Razgovarao sam sa patrijarhom u subotu, imali smo drugačiji dogovor. Šta god da kažem biću raspet od dela javnosti. Pokušaću još sutra da razgovaram sa patrijarhom i Sinodom, ja ću podržati mišljenje struke, ali nam ne pada na pamet da hapsimo sveštenike. Uzdam se u patrijarha, moliću ga da razume ono što tražimo, ne zato što smo bahati i osioni, nego da bi podržali život. Ako naše molbe ne urode plodom, obavestićemo koja je odluka doneta.

foto: Screenshot RTS

- Autistična deca mogu da izađu u bilo koje vreme. Što se tiče naših najstarijih sugrađana, naravno da posle mesec dana boravka u kućama i stanovima gube strpljenje, ali moraju da razumeju da je potrebno izbeći rizik. MI sad tražimo način da im omogućimo da izađu bar dva tri puta nedeljno. Da izdvojimo osam sati za penzionere. Ali mora da bude u okviru policijskog sata, i da izdvojimo osam sati i da kažemo da je maksimalno pola sata moguće izlaženje do 300 metara oko svoj ekuće. To će biti sledeće nedelje. Ali svako da ima masku. Ali molićemo ih da ne izlaze ako ne moraju.

- Kada sam govorio o ekonomiji

