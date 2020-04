I POLITIČARI JEDVA DOČEKALI POPUŠTANJE MERA! Milutin Mrkonjić: Idem u šetnju bez Ane

Nove mere Vlade - izlazak u šetnju u trajanju od pola sata za starije od 65 godina, prvu posle mesec dana otkako je uvedena zabrana kretanja zbog koronavirusa, sa oduševljenjem su dočekali socijalisti Milutin Mrkonjić i Slavica Đukić Dejanović.

Mrkonjić za Kurir kaže da planira šetnju po kraju, ispred zgrade. - Idem u šetnju sam. Ja sam stariji od Ane (Bekute, prim. aut.), mada možda nađem neku babu, neku novu ribu (smeh) - kaže Mrkonjić i dodaje: - Volim da šetam, to mi je važno i obradovao sam se ovom popuštanju mera. Stručnjaci moraju da se slušaju, zdravlje je najvažnije.

foto: Zorana Jevtić

Popuštanju mera se obradovala i njegova stranačka koleginica Slavica Đukić Dejanović. Ona kaže za naš list da joj to neće biti prvi izlazak iz kuće jer prisustvuje sednicama štaba u Vladi, ali će joj biti prva šetnja za 33 dana: - Odlazila sam na sastanke štaba, ali tako što auto dođe po mene i vrati me kući i ja onda nigde ne mrdam. I tako 33 dana. Suprug je išao u nabavku jednom nedeljno, u vreme koje je to predviđeno za penzionere. Sa nama živi i moja mama i nas troje smo bili na distanci u kući, svi smo se maksimalno pazili. Suprug i ja smo sinoć prvi put prošetali posle mesec dana, šetali smo po Vračaru, praznim ulicama, i veoma smo se radovali toj mogućnosti. Nedostajalo nam je to.

Momo Čolaković CEO KARANTIN ŠETAM PO FRUŠKOJ GORI foto: Zorana Jevtić Za razliku od njih, poslanik PUPS Momo Čolaković karantin, zajedno sa suprugom, provodi u svojoj vikendici na Fruškoj gori. - Sve vreme sam u šetnji. Mi ovde, na Fruškoj gori, imamo dvorište, bašticu, vinograd, cveće. Bio sam vredan, s jedne strane vodio sam brigu o voću i vinogradu, a s druge, bio sam u stalnoj komunikaciji s kolegama, pratio sam podelu paketa penzionerima, učestvovao u organizaciji - kaže Čolaković.

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Dragan Kadić, Sonja Spasić

Kurir