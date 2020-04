IŠTVAN PASTOR: Srbija je efikasna u borbi protiv epidemije kovida, koja je ujedinila interese

- U Srbiji, posle šest nedelja sprovedeno je ublažavanje mera uvedenih protiv širenja zaraze virusom kovid 19, te bi trebalo da otpočne stabilizovanje i vraćanje života u normalu, korak po korak, rekao je predsednik Skupštine Vojvodine i lider SVM-a Ištvan Pastor. Podsetio je da je sa vladom Srbije i državnim vrhom dogovoreno, da se od 17. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, zbog epidemije korona virusom, ujedine svi interesi i zajednički da se svi angažuju u sprovođenju državnih mera.

- Ova borba protiv virusa nije političko pitanje, pa ne može da bude ni povod bilo čijem stranačkom profitiranju. Ovde je politika polagala ispit odgovornosti, a sprovela je značajan posao, jer je vlada efikasno reagovala, preduzevši brze mere oko bezbednosti građana i mera ograničavanja i zabrane kretanja. Za donošenje takve odluke presudan je bio uticaj lekarske struke i političke hrabrosti, rekao je pored ostalog Pastor.

On je istakao da je u borbi protiv epidemije kovidom 19, pomoć stigla i iz Mađarske. - Ta pomoć se ogleda u dva šlepera zaštitne opreme, 100.000 maski, 30 hiljada zaštitnih kombinezona, više hiljada kompleta za testiranje i druge opreme, koja može da zadovolji potrebe Vojvodine u toku jednek sedmice. Pomoć je usmerena prema Kliničkom centru Vojvodine, a to je bila i preporuka struke, jer se tamo leče najteži slučajevio zaraženih virusom. Zamolio sam i tokom konsultacija oko donacije, da se isporuka te pomoći obavi u centralnom magacinu u Pazovi, jer je tako racionalnije i najefikasnije, rekao je Pastor. On je naglasio da je pre desetak dana stigla pomoć iz Mađarske.

- Angažovano je u vojvođanskim mestima 780 aktivista, koji su ostvarili kontakte sa oko 20.000 sugrađana, da bi im doneli im potrebnu pomoć. U više loklanih samouprava u Vojvodini obezbeđena je jednokratna pomoć u vidu paketa penzionerima, čije penzije su manje od 30 hiljada dinara. Ta jednokratna pomoć još nije do kraja sprovedena u Subotici, pa sam zamolio političare i rukovodioce Saveza vojvođanskih Mađara u Subotici da se zauzmu da se to efikasno sprovede, rekao je pored ostalog Pastor.

