SRĐAN BOGOSAVLJEVIĆ: Građani Srbije najviše veruju predsedniku Vučiću, i više nego pre uvođenja vanrednog stanja

BEOGRAD - Građani Srbije najviše veruju predsedniku Aleksandru Vučiću, nesrazmerno više nego bilo kojem drugom političaru, a podrška koju mu ukazuju izrazito je skočila u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja, pokazuju rezultati nakjnovijeg istraživanja agencije Ipsos stratedžik marketing.

"Kada ispitujete po političarima, tu postoji ogromno poverenje u ono što izgovara predsednik Vučić", kaže za RTS direktor te agencije za ispitivanje javnog mnjenja Srđan Bogosavljević.

Generalno, indikator "u koga imate najviše poverenja" za Vučića je bio najveći od kada Ipsos meri stavove građana, od 97. godine, za bilo koga, a u poslednjih već šest godina je, ističe Bogosavljević, na najvišem nivou.

"Međutim, on je i u tom indikatoru napredovao i tu 46 odsto kaže: 'samo njemu i nikom drugom'", istakao je direktor Ipsos stratedžik marketinga.

Prvi posle njega ima 1,3 odsto, pa sledeći 1,2 odsto, pa 0,8 odsto, naveo je Bogosavljević.

Takođe, pozitivna ocena Vučićevog ponašanja je dramatično porasla, na čak 61 odsto, dok je pre epidemije i vanrednog stanja bila na 44 odsto, dodao je Bogosavljević.

To je, ističe, relativno logično: "Vidimo i po svetskim liderima, takođe, da ljudi koji preuzimaju najviše odgovrnosti, jer komanduju u vanrednim sitaucijama, kod svih je to poraslo i to nekom za 10, a nekom za 20 odsto, ali kod njega (Vučića) je ovo izraziti rast", kaže Bogosavljević i ukazuje da je, na primer, bilo samo 21 odsto negativnih, što je manje nego pre uvođenja vanrednog stanja.

