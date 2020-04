PONOSAN SAM ŠTO NAS NEMA U PAKETU MMF Vučić: Nije to pomoć, nego pozajmica, Srbija nema poremećaje u platnom sistemu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nije tražila pomoć od EU, jer je već uzela kredite od Svetske banke i Centralne evropske banke po povoljnijim uslovima, nego što su pozajmice za koje je EU odobrila sredstva.

Ukazuje, takođe, da je EU saopštila da je obezbedila pomoć u saradnji sa MMF-om za zemlje koje imaju značajne poremećaje u platno bilansnom sistemu, a Srbija, kako ističe, poremećaje nema i na to je ponosan.

Primedbe opozicije i insinuacije da pomoć EU nismo tražili jer vlast ne želi kontrolu trošenja tih sredstava tumači neznanjem kod nekih, kod nekih i lošim namerama, dok je kod trećih, kaže, jasna želja da se dodvore nekom, računajući da će moći da ih okrenu protiv državnih organa Srbije.

Očekivao je, kaže, pohvale za to što Srbiji nije potrebna takva pomoć, umesto kritika, koje su, rekao je, kao kada neki vajni poznavaoci kritikuju Mesija što nije osvojio svetsko prvenstvo sa Argentinom.

Posebno ističe da treba imati u vidu da nije reč o pomoći EU: "Reč je o pozajmicama. Zašto da uzmemo 600 ili 700 miliona evra više, ako nam to ne treba u ovom trenutku? Već smo uzeli od Svetske banke i CEB po 100 miliona plus 200 miliona evra, po 0,5 odsto (kamate), to jest po najpovoljnijim uslovima i to srednjoročno i dugoročno. Zašto da uzmemo kratkoročne kredite, ako nam to više ne treba? Da uništimo svoju ekonomiju brže? Bolje da uzmemo 200 miliona negde, neko 600 miliona negde drugde", rekao je Vučić.

Za razliku od onih koji bi to da kritikuju, ponosan je, kaže, što Srbija nije na listi zemalja kojima je pomoć odobrena.

"Ponosan sam što nismo na listi sa Ukrajinom, unisom, BiH, Albanijom i kako oni kažu Kosovom, Svernom Makedonijom i ostalima, koji su tu pomoć tražili. Zato što u tom dokumentu piše da se to daje zemljama koje imaju značajne poremećaje u platno bilansnom sistemu, a Srbija ih nema", naglasio je Vučić.

Dodaje da ćemo mi imati manje problema nego druge zemllje.

Vučić ističe i da smo odbili od MMF 1,2 milijarde evra i da je ponosan na to, zbog svega što je sprovođeno u Srbiji od 2014. godine.

Kako je rekao, naš javni dug ne sme da pređe 60 odsto BDP-a, dok će neke najmoćnije evropske zemlje imati javni dug 200 odsto BDP-a.

Dodaje da je Italija pre ove krize imala javni dug od 134 odsto BDP-a, zatim Francuska 102 odsto...

Mnogim zemljama će, kaže, javni dug ići u "nebesa".

Ističe da to što se nismo prijavili za pomoć nema nikakve veze s činjenicom da je u pitanju Evropska unija.

"To nema veze sa EU, hvala ima na pomoći i podršci, uzećemo svaku drugu. Hvala im beskrajno na tome što su omogućuli da nemamo više kvote za maline, pošto će to našim malinarima mnogo da znači", poručio je predsednik Srbije.

Navodi da svaku vrstu pomoći i podrške prihvata i da već sutra ima sastanak sa svim evropskim ambasadorima.

"Hvala ima na svemu, ali mi želimo da radimo ono što je najbolje za našu zemlju. Kada nam je potrebno da se zadužimo, zaudžićemo se i ti fondovi su uvek otvoreni za Srbiju. Ako nije potrebno, bolje da ne uzimamo".

Podseća da država nije uskratila plate u javnom sektoru i pita da li neko zna neku zemlju koja je propocionalno broju stanovnika ponudila bolje mere i sa više novca od Srbije svojim građanima i privatnom sketoru.

Nema je, naglasio je Vučić.

Velika je borba oko tzv. evroobveznica, da li može da se ide na zajednički dug unutar EU i tu će se velika borba nastaviti, dodao je on.

"Što šsto Srbije tiče, mi smo na evropskom putu, ali imamo svoju zemlju i o njoj mislimo i borimo se za nju. I ne uzmamo samo ono što nam se sviđa, već učestvujemo u svemu što EU traži od nas. Ali, naš posao i moj je da razmušljamo o građanima nase zmelje i njihovoj budućnosti i zato sam veoma ponosan na našu odluku u ovom trenutku. Ako nam za šest meseci nam bude trebalo, ti instrumenti će Srbiji biti u svakom trenutku dostupni".

To je bio razlog za najveću pohvalu Srbiji, a ne za kritiku i pokudu, ponovio je Vučić dodajući da ne vredi to pričati kada neki ljudi ne znaju ili ne žele to da vide.

