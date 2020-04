VUČIĆ ODLUČAN PRED EVROPOM: Neću odustati! Štitim interese građana "male" Srbije

Istovremeno predsednik Srbije je, kako je rekao, beskrajno zahvalio EU na pomoći i novcu koji su dali za nas, s obzirom da su oni dali novac za nas, a ne obrnuto.

"Mi to izuzetno poštujemo i uvek ćemo umeti to da poštujemo", naglasio je Vučić odgovarajući na opasku novinara da su mnogi evropski lideri, kao i on sam, na početku pandemije rekli da solidarnost nije bila na delu i da se pokazalo da postoji samo na papiru, te koliko je robe pomoći Srbija dobila do sada od EU.

Vučić je rekao da je prethodno zaboravio da napomene da smo od EU dobili i 7,1 miliona evra za letove Er Srbije i drugih operatera za dovoženje robe iz ralizičitih delova sveta i zahvalio im na tom.

"Beskrajno im hvala, to je značajan novac za našu zemlju u teškim trenucima".

Što se tiče robe, predviđeno je ukupno gotovo pet miliona evra i do sada je isporučeno 800.000 hirurških maki, 300 infracrvenih termometara, 38 kontejnera i 38 komplente medicinske opreme za kontejnere, zatim dva respiratora, rekao je Vučić i dodao da treba da bude isporučeno još mnogo respiratora i da veruje da će to stići tokom leta.

"Za nas je mnogo važnije od svega toga činjenica, i mislim da smo je brzo prevazišlil, da je EU promenila svoju odluku i rekla da će medicinska oprema biti dostupna kada to bude moguće pod istim uslovikma i zemlja ZB kao i clcanicama EU".

Vučić kaže da se naša zemlja u međuvremenu snalazila i da smo se dobro snašli.

