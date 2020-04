VUČIĆ OBJASNIO PROMENU ZA DOBIJANJE 100 EVRA: Morate da pozovete jedan broj da biste dobili novac, sve zbog TAJKUNA!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije akreditovanih u Srbiji. Sastanku su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministri zdravlja Zlatibor Lončar, finansija Siniša Mali kao i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. #Serbia #EU

