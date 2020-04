VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU Srbija je zahvalna EU na finansijskoj pomoći i svakoj drugoj vrsti solidarnosti i podrške

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na Instagramu posle sastanka s ambasadorima članica EU i još jednom poručio da je Srbija zahvalna Evropskoj uniji na pomoći.

- Srbija je izuzetno zahvalna EU na finansijskoj pomoći i svakoj drugoj vrsti solidarnosti i podrške koju je EU pokazala prema našoj zemlji u prethodnom periodu, ne samo za vreme od kada se zajednički borimo protiv Covid-19. To je za nas velika stvar i to ćemo uvek umeti da poštujemo. Ponudili smo i našu pomoć, ukoliko je to potrebno bilo kojoj članici EU. Imamo nešto više zaštitne opreme i respiratora, možemo da isporučimo u roku od 12 sati ukoliko zatreba. Što se EU brže oporavi, to će Srbiji biti lakše da postigne što viši privredni rast u narednom periodu. Priliv investicija iz EU je dostigao gotovo 15 milijardi evra i za nas je od značaja da se taj priliv nastavi u budućnosti. Srbija će svoj evropski put nastaviti na transparentan način. Evropska unija je mesto gde želimo da budemo."

Podsetimo, predsednik se sastao danas sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije akreditovanih u Srbiji.

Na sastanku sa predsednikom Srbije, u Palati Srbija, su šef Delagcije EU u Srbiji Sem Fabrici i diplomatski predstavnici Kipra, Mađarske, Švedske, Bugarske, Austrije, Španije, Slovačke, Grčke, Finske, Portugalije, Holandnije, Hrvatske, Slovenije, Belgije, Rmunije, Nemačke, Francuske, Češke, Italije.

