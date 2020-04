VUČIĆ O IZBORIMA: Neće odlučivati ni EU niti bilo ko drugi, već Ustav i zakoni Srbije

Molim vas da budete strpljivi i oprezni. Nemojte da ono što smo radili i gradili mesec i po dana uništimo u finišu. Ovo je opaka bolest. Izgubio sam mnogo bliske ljude. Da probamo da disciplinom i odgovornošću uzvratimo i onda sam siguran da ćemo moći da kažemo da smo pobedili. Slava uvek treba da pripada onima koji se bore! Zato moja podrška ide lekarima, medicinskim sestrama, policajcima, vojnicima, kasirkama i svima drugima koji su pokazali kako se voli naša prelepa Srbija.

