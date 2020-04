VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU POSLE POLAGANJA VENACA U SREMSKOJ MITROVICI: Čuvaćemo Srbiju, voleti je i graditi FOTO

Никада не смемо заборавити. Никада нећемо заборавити. Ни Градину, Јасеновац, Јадовно, Дракулиће, Мотике, Шарговац, ниједан логор, ниједан нож, маљ, метак, ниједну гробницу и ниједан злочин. Немамо на то права. Чуваћемо Србију, волети је, градити и на незабораву оних који су убијани само зато што су носили српско име и презиме. Живела Србија! 🇷🇸

