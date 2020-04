NERASKIDIVA VEZA BEOGRADA I PEKINGA: Ambasadorka Čen Bo odgovorila na optužbe sveta da je Kina prikrivala koronu

Podseća i da je kineski predsednik Si u telefonskom razgovoru sa Vučićem 14. aprila istakao da je "čvrsto i posebno prijateljstvo između Kine i Srbije oblikovano krvnom vezom i voljom i, bez obzira na rizike i izazove, naše čelično prijateljstvo će još više ojačati i biti neraskidivo". "Na početku epidemije u Kini, predsednik Aleksandar Vučić je uputio pismo predsedniku Si Đinpingu u kome izražava podršku, Vlada Srbije je odmah počela da prikuplja medicinsku pomoć za Kinu. Takvo prijateljstvo srpskog naroda, Kina kao i kineski narod nikada neće zaboraviti. Težak test pred kojim se Srbija trenutno nalazi u pogledu epidemije je takođe nešto što je i naša obaveza i odgovornost. Odnosi Kine i Srbije vremenom postaju još čvršći i snažniji, naše čelično prijateljstvo je izdržalo iskušenje vremena".

foto: Predsedništvo Srbije

Kinu optužuju da nije blagovremeno reagovala na pojavu epidemije, da je skrivala razmere zaraze i time ugrozila ceo svet. Kako na to odgovarate? "Uvek smo se pridržavali principa otvorenosti i transparentnosti, odmah smo o epidemiološkoj situaciji izvestili Svetsku zdravstvenu organizaciju, podelili genetsku sekvencu virusa Covid-19 sa drugim zemljama i pokrenuli međunarodnu saradnju među stručnjacima za prevenciju i kontrolu epidemije. 'Teorija o prikrivanju epidemije u Kini' je neutemeljena. Prevencija i kontrola epidemije su veliki test za vlade svih zemalja. Ako neki studenti sa relativno lošim rezultatima bez ikakvog osnova optužuju studente sa boljim rezultatima za varanje, kako bi izbegli kritiku, to nije pošteno". Ima i brojnih spekulacija o stvarnom broju preminulih od virusa u Kini... "Prema kineskim zakonima, naša je obaveza da otvoreno i transparentno objavljujemo informacije o epidemiji, kao što je broj zaraženih i smrtnih slučajeva. I mi uvek tako radimo. Kada je epidemija stavljena pod kontrolu, spontano smo sproveli statističku verifikaciju grada Vuhana kako bismo osigurali preciznost i revidirali broj zaraženih i preminulih od virusa Covid-19. To u potpunosti pokazuje našu ozbiljnost i transparentnost prema statistici".

S druge strane, mnogi, pa i zapadni mediji, pišu da je Kina ponašanjem u pandemiji pokazala da je ona ta koja je "lider sveta", a ne Amerika. Da li je i to razlog čestih napada iz SAD? "Kina nema nameru da bude takozvani svetski lider, niti da dominira. Znamo jednu jednostavnu činjenicu: virusi ne poznaju granice, sve zemlje sveta pripadaju 'zajednici zajedničke sudbine' i svi smo jedna velika porodica, a svaki član treba da preuzme svoju obavezu. Dok se borimo protiv velikog neprijatelja, virusa, ono što međunarodnoj zajednici najviše treba je čvrsto poverenje, da svi udruženo ulažu napore i bore se zajedno i solidarno, sveobuhvatno jačaju međunarodnu saradnju i da oforme jake snage za borbu protiv epidemije". Kako će, po vašem mišljenju, izgledati svet kada se ova pandemija završi? "Nakon epidemije svet treba da bude još bolji i lepši. Suočićemo se sa zajedničkim napornim zadatkom ekonomskog oporavka, koji takođe zahteva da radimo zajedno".

(Kurir.rs/Novosti)

