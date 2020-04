KORONA LEŠINARI IDU DO KRAJA: Đilas i Boško izvode ljude na ulice USRED POLICIJSKOG ČASA!

Savez za Srbiju, a naročito njegov neformalni lider Dragan Đilas, i pored toga što mu deo partnera iz opozicije okreće leđa zbog njegovih sve sumanutijih ideja, kao i ideja šefa Dveri Boška Obradovića, nema nameru da odustane od protesta koje je najavio za četvrtak u 18 sati, usred policijskog časa!

Ovu Đilasovu i Obradovićevu ideju s gnušanjem su odbacili čak i poslanici DS, ali njih očigledno ne dotiče ni to, ali ni ljudski životi i po svaku cenu bi da prave haos na ulicama, saznaje Kurir!

Ko je lud

- Ljudi iz DS, ali i neki iz ostalih stranaka koje su deo SZS pokušali su da urazume Đilasa i Boška, ali oni ni da čuju za to da odustanu od skupljanja ljudi na ulicama. To nikako nije odgovorno i normalno ponašanje, tako se ne skupljaju politički poeni, možemo samo da imamo kontraefekat - kaže naš izvor iz Saveza.

Inače, kako navodi naš izvor, iako su već krenuli u predizbornu kampanju i praktično se ponovo okupili, SZS ponovo potresaju svađe i trvenja među liderima.

Kao i u ranijim lomovima, i ovoga puta na videlo je izašla namera Đilasa da bude isključivi kreator aktivnosti koalicije, ali i da bude onaj koji povlači konce u organizacijama-članicama Saveza, pre svih u Demokratskoj stranci.

Ozbiljno neslaganje unutar Saveza izazvala je upravo najava protesta u vreme policijskog časa. Dok Đilas tvrdi da je to njihov način borbe protiv diktature, poslanik DS Radoslav Milojičić Kena poručuje da parlamentarci ove stranke neće doći na miting, ukoliko ga bude, jer je protivno zdravom razumu pozivati ljude da krše zakon. - Ako se nešto ne promeni i to okupljanje bude u vreme policijskog časa, poslanički klub DS sigurno neće doći. Poslanici DS žele da pokažu normalnost i čudimo se da je neko toliko neozbiljan. Svako ko poziva ljude da krše zakon, taj mora da potraži pomoć stručnog lica. Ne želimo da budemo kao Vučić, ali ni kao Boško Obradović, koji poziva ljude da krše policijski čas - kaže Milojičić za Kurir.

Svađa i zbog EU

Jedan u nizu sigurnih pokazatelja da je SZS, kao Đilasov politički projekat, već na putu raspada je poslednji sastanak opozicionih lidera, na kojem je, kako Kurir saznaje, izbila ozbiljna svađa između Đilasa i Vuka Jeremića, koji predvodi Narodnu stranku. Da zaista nešto ozbiljno ne štima u redovima opozicije, potvrdio je i izostanak Jeremića s konferencije za medije, na kojoj su se u ponedeljak okupili svi lideri na stepeništu Skupštine Srbije.

Naš izvor otkriva da su pale i grube reči kada su istog dana na pomenutom telefonskom sastanku Đilas i Jeremić raspravljali o tome da li SZS treba da ima javnu ili tajnu diplomatiju. - Jeremić je žestoko zamerio Đilasu što javno objavljuje komunikaciju srpske opozicije s predstavnicima EU, pre svega evroposlanicima i drugim akterima iz inostranstva. On je čak optužio Đilasa da se ne razume u diplomatiju, pa diplomatske kontakte ovakve prirode pretvara u marketing. Đilas to nije prihvatio, čak je rekao da ne razume o čemu ovaj uopšte priča, a na kraju je i zapretio da će, ako i druge članice podrže Jeremića, on i njegova stranka nastaviti da pišu pisma Evropljanima - navodi naš izvor.

Otkazali mu poslušnost

Pored toga, i poslanici Narodne stranke, kao i Demokratske stranke, juče su se suprotstavili Đilasovoj nameri da vedri i oblači Savezom. Naime, kako Kurir saznaje, preporuka Saveza bila je da svi poslanici stranaka koje su deo ove organizacije - DS, NS i Dveri, održe zajedničku konferenciju prvog dana skupštinskog zasedanja. Međutim, demokrate i Jeremićevi poslanici su to odbili. - Poslanici DS i Miroljub Aleksić nisu želeli da se obrate javnosti zajedno s poslanicima Dveri. Prvo su se medijima obratili poslanici Dveri, a nešto kasnije i poslanici DS, koji su saopštili da će ubuduće nastupati zajedno u parlamentu s poslanicima SDS, odnosno da sada čine jedinstven poslanički klub - kaže izvor Kurira.

SRAMNO: OVAKO LIDER SSP ZAMIŠLJA SLOBODU MEDIJA Đilas novinarki Kurira: Ne trošite kiseonik, neću da vam odgovorim foto: Nebojša Mandić Dragan Đilas, koji se u javnosti poziva na slobodu medija, otvoreno diskriminiše pojedine novinare! Đilas medije deli na podobne i nepodobne, a one čija mu se uređivačka politika ne dopada ignoriše i ne dozvoljava njihovim novinarima čak ni da mu postave pitanje. Đilas je tako u ponedeljak na konferenciji za medije bukvalno ućutkao novinarku Kurira kada je pokušala da mu postavi pitanje i poručio da ne troši uzalud reči i kiseonik (?!). Ovo nečuveno ponašanje lidera opozicije, nažalost, nije usamljen slučaj. Osim toga što njemu nepodobnim medijima ne odgovara na pitanja, pa ne dozvoljava ni da mu ona budu postavljena, on je u nekoliko navrata, u vreme dok je još uvek bio u savezu s nekadašnjim zaštitnikom građana Sašom Jankovićem tokom beogradskih izbora, pojedinim medijima zabranjivao čak i prisustvo na konferencijama za štampu. Istovremeno, lider SSP i osnivač Saveza za Srbiju i te kako vodi svoju politiku preko medija s kojima ga povezuju kao vlasnika iz senke, a pre svega portala Direktno, gde je samo nastavio svoju dobro poznatu strategiju još iz vremena dok je bio gradonačelnik Beograda i držao tadašnji dnevni list Pres. Jakša Šćekić, dugogodišnji novinar Rojtersa, za Kurir poručuje da se ovako nešto, ko god bio u pitanju, jednostavno ne radi. - To jednostavno nije dobro. Nekad me pozovu da držim predavanje, što studentima ili u nekoj firmi, što čak i političarima, i svima govorim da mora da se odgovori na svako pitanje bez obzira na to da li vam se redakcija dopada ili ne. Čak i predsednik SAD Donald Tramp odgovara na svako pitanje, pa šta god da kaže na njega. Ali je zemlja Srbija toliko politički zaoštrena da se to, nažalost, dešava - naglasio je Šćekić.

Ana Brnabić HOĆE DA RUŠE VLADU NA MRTVIM LJUDIMA foto: Printscreen Premijerka Ana Brnabić reagovala je na izjavu Borisa Tadića i upitala gde su danas u Skupštini ljudi koji kažu da je najveća smrtnost u Srbiji. - To kaže čovek koji je bio predsednik ove zemlje u dva mandata. Ne postoji nijedna jedina brojka koja može da potvrdi tu sumnju. Zašto to govorite? Da srušite Vladu na mrtvim ljudima? - upitala je Brnabićeva.

Bojan Klačar RAZLIČITI INTERESI foto: Zorana Jevtić Bojan Klačar iz Cesida ocenjuje da unutar SZS postoje različiti politički interesi, što je pokazalo i poslednje razmimoilaženje u vezi s povratkom u parlament: - Savez je i programski i ideološki skupina različitih stranaka. U odnosu na parlament, pozicija DS i Dveri, na primer, nije ista kao pozicija SSP i NS. Prvi su, za razliku od drugih, na izborima preuzeli odgovornost da u Skupštini zastupaju svoje birače. Lako je Đilasu i Jeremiću da odluče da neće u Skupštinu. Ideja je očigledno bila da se održi jedinstvo posle istupa Nebojše Zelenovića i Saše Paunovića da idu na lokalne izbore. Sada, sa dolaskom krize izazvane koronavirusom, na dnevni red SZS mora doći bojkot. Verovatno neće odustati od njega.

