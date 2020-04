CIRKUS: Opozicija se zakrvila i zbog „šerpovanja“

Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da je on izumitelj „lupanja u šerpe“, dok iz Đilasovog Saveza tvrde da je ideja njihova

U opozicionim krugovima nastao je pravi rat oko svojatanja ideje lupanja u šerpe, takozvanog šerpovanja, kao vida protesta protiv vlasti koji pokušavaju da sprovedu svake večeri posle 20 sati, kada i ogromna većina građana Srbije aplaudira lekarima kao herojima današnjice!

Naime, dok pojedinci iz Saveza za Srbiju tvrde da je ta ideja potekla od njih, lider Nove stranke Zoran Živković kaže da je to njegov patent još od devedesetih, a ima i onih koji smatraju da je sve to zasluga organizacije Ne davimo Beograd. Profesor blizak SZS i redovni govornik na opozicionim protestima Slobodan Prvanović kaže da je on inicijator takvog vida protesta i da je ta inicijativa započeta uz podršku Marine Komad, savetnice lidera SDS Borisa Tadića, te je ona tu akciju nazvala „šerpuj“ i da se ona zatim proširila na društvenim mrežama.

- Preko društvenih mreža smo nastavljali s tom idejom, a potom su se akciji priključili Ne davimo Beograd i Građanski front - naveo je Prvanović. Živković je podsetio da je lupanje, kao metoda otpora vladajućoj stranci, započeta još tokom 1996. godine u Nišu, na njegovu inicijativu. Tadić se oglasio uz poruku: „Oterajmo ovom bukom strah, diktaturu i ludilo iz naše Srbije“. I lider Dveri Boško Obradović prisvojio je ideju „šerpovanja“ i apelovao da se vlasti odgovori „bukom protiv tiranije“, na šta je odmah reagovao profesor Raša Karapandža.

- Umesto da jasno i glasno saopšte da je to akcija koju je pokrenuo Ne davimo Beograd, oni pozivaju glasače da im se priključe, kao da je to njihov projekat, dosta bedno - istakao je Karapandža.

Podsetimo, prethodnih dana organizacija Ne davimo Beograd je na društvenim mrežama promovisala akciju pod nazivom „ Digni glas: Bukom protiv diktature“.

