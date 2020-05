KARANTINSKI FITNES POLITIČARA: Umesto krkanluka, kardio uranak (VIDEO)

Nekome su umesto tegova poslužile flaše vode, neko je fudbalske driblinge morao da zameni džogingom u sobi, a neki su čak smislili nevidljive protivnike da s njima tope kalorije. Ipak, upozoravaju na najvažniju od svih vežbi - probušiti kašiku! Ionako je ove godine izostao krkanluk i pravi "uranak", već su se mnogi bacili na onaj - kardio.

Igor Mirović, pokrajinski premijer

FUDBAL SAM ZAMENIO TRČANJEM NA TRACI

foto: Sonja Spasić

Premijer Vojvodine Igor Mirović ne krije da jedva čeka da se vanredno stanje završi i da ponovo krene na fudbal. - Nisam ni sanjao da ću u ovim godinama prvi put da stanem na pokretnu traku. Imamo je već duže vreme u kući, na njoj vežbaju supruga i sin, ali ja joj se, sve do ove situacije, nisam ni približio. Eto, korona me popela na to čudo i uspeo sam prvi put da istrčim tri kilometra. Ipak, jedva čekam da se vratim mojim terminima za fudbal. Već 20 godina okuplja se ista ekipa. Sve su to moji momci od 40 plus godina i sad samo razmenjujemo poruke i pričamo kako smo se ulenjili i kako što pre valja da se vratimo na teren - iskren je Mirović.