POZIV JE BESPLATAN: Vučić objasnio zašto država građanima daje baš 100 evra

"Borili smo se za život Srbije i dobre smo stvari napravili. Dobar posao smo napravili i dobro se organizovali. Radili smo vredno, borili smo se. Hteli smo da sačuvamo zemlju, naše roditelje, da zaštitimo naše građane. U poslednja tri dana imamo dobre brojeve. Uspeli smo da od ponedeljka Srbija počine da živi i radi. Moramo da slušamo struku, naše lekare. Sutra izlazimo sa predlogom koji je sve ono što su epidemiolozi tražili od nas. Slušamo struku, ne politiku i držaću se toga. Veoma sam zahvalan našim lekarima na svemu što smo uradili. Prvi kvartal Srbija je završila sa rastom BDP-a od pet odsto. Bićemo u prve tri evropske zemlje po pitanju rasta. Moj posao je da donesem najbolje mere za građane Srbije. Da uradim ono što je najbolje za našu zemlju. Činjenice i rezultate niko ne može da opovegne. Posle svega ovoga idemo dalje punim plućima, da pobeđujemo." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije OKO na televiziji RTS|1.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Apr 29, 2020 at 11:18am PDT