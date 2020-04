"Narod Srbije će ovu pomoć umeti da ceni! Brinuli smo za naše ljude i zaista smo mnogo toga napravili, ali bez pomoći prijatelja ovo nikada ne bismo uspeli. Ne moram da govorim koliko veliko i značajno prijateljstvo imamo sa Norveškom državom i norveškim narodom kroz istoriju. Veliko hvala našim norveškim i evropskim prijateljima na tome što su iskazali ogromnu želju da nam pomognu. Samo zajedno možemo da pobedimo brojne izazove koji su pred nama. Živela solidarnost i naše prijateljstvo." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ambasador @norwayinbelgrade Jern Eugene Jelstad i šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Sem Fabrici prisustvovali su primopredaji medicinske opreme neophodne za borbu protiv zarazne bolesti #COVID19, koju Kraljevina Norveška i Evropska unija doniraju Republici Srbiji u magacinu „Milšped Grupe“.

