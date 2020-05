ĐILAS PONOVO OTIMA: Opozicionari se zakrvili oko lupanja u šerpe, a on bi da preotme i ovu akciju

U opozicionim krugovima nastao je pravi rat oko svojatanja ideje lupanja u šerpe kao vida protesta protiv vlasti svake večeri u 20:05, gotovo istovremena kada i ogromna većina građana Srbije, već mesec i po dana, aplaudira lekarima kao istinskim herojima današnjice! Neformalni lider SzS Dragan Đilas opet je pokazao svoj manir - otimačinu tuđih ideja za koje mu se učini da mogu da mu donesu politički ćar! Tako je i sinoć, tokom sedenja na stepeništu Skupštine usred policijskog časa koje su organizovali lideri pojedinih opozicionih partija, pozvao građane da lupaju u šerpe, predstavivši to kao, maltene, njegov izum.

Slično je, podsetimo, radio i tokom protesta iza kojih je u početko stojao pokret "1 od 5 miliona", da bi u jednom trenutku Đilas pokušao da se i to okoristi, a što su kasnije priznali i sami "sudenti" iz organzacije.

Istorija se ponavlja i sada, u takozvanom "šerpovanju" - bitka oko svojatanja te akcije traje već danima.

Dok pojedinci iz Saveza za Srbiju tvrde da je ta ideja potekla od njih, lider Nove stranke Zoran Živković kaže da je to njegov patent još od devedesetih, a ima i onih koji smatraju da je sve to zasluga organizacije "Ne davimo Beograd". Profesor blizak SZS i redovni govornik na opozicionim protestima Slobodan Prvanović, kaže da je on inicijator takvog vida protesta, i da je ta inicijativa započeta uz podršku savetnice lidera SDS-a Borisa Tadića, Marine Komad, te je ona tu akciju nazvala "šerpuj" i da se ona zatim proširila na društvenim mrežama.

- Preko društvenih mreža smo nastavljali sa tom idejom, a potom su se akciji priključili "Ne davimo Beograd" i "Građanski font" - naveo je Prvanović. Živković je podsetio da je lupanje, kao metoda otpora vladajućoj stranci, započeta još tokom 1996. godine u Nišu, na njegovu inicijativu. Tadić se oglasio uz poruku "oterajmo ovom bukom strah, dikaturu i ludilo iz naše Srbije".

I lider Dveri Boško Obradović prisvojio je ideju "šerpovanja" i apelovao da se vlasti odgovori "bukom protiv tiranije", na šta je odmah reagovao profesor Raša Karapandža.

- Umesto da jasno i glasno saopšte da je to akcija koju je pokrenuo Ne davimo Beograd, oni pozivaju glasače da im se priključe, kao da je to njihov projekat, dosta bedno - istakao je Karapandža. Podetimo, prethodnih dana organizacija "Ne davimo Beogard" na društvenim mrežama promovisala je akciju pod nazivom " Digni glas: Bukom protiv diktature".

