SJAJNA PREDVIĐANJA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ove godine Srbija najbolja u Evropi, a sledeće odosmo u nebesa

"Dobro stojimo. Naša procena je da ćemo prvi kvartal završiti sa plus 5,1, a drugi sa plus 1,1 do 1,3, dok će treći, zbog visoke baze od prošle godine, biti u minusu od 0,3 do 0,2 odsto. Za četvrti kvartal predviđamo minus od 0,9 odsto. To znači da ćemo godinu završiti sa plus jedan, a ne sa minus tri. Time ćemo biti ubedljivo najbolji u Evropi", rekao je predsednik Vučić za Tanjug.

A, sledeće godine, na značajno nižu bazu od ove godine, odosmo, uveren je, "u nebesa", sa rastom od osam odsto.

On je rekao da je namera da se dodatno ojača saradnja u regionu, te da postoje neke stvari koje planiramo da radimo u regionu, gde Srbija želi da osnaži prisustvo svojih kompanija.

Vučić je podsetio da se u Evropi sve zemlje suočavaju sa teškom situacijom, navodeći kao primer Nemačku, gde su građani protestovali zbog mera ograničenja i sukobili se sa policijom.

"U našim prodavnicima niste mogli da vidite pogođenost kovidom 19, sve je moglo da se nađe, niti je bilo gužvi, nereda, nestašica. Ali, ajde onda da nađemo drugi razlog za nezadovoljstvo. Po objektivnim kriterijumima, brojevima koje priznaju i međunarodne institucije, bićemo najblji u Evropi", naglasio je Vučić.

Dodao je i da sve to govori na osnovu realnih pokazatelja, i zato - sa mnogo samopouzdanja, iako važi za skeptika i obazrivog u procenama.

"Ispostaviće se da će Srbija, kada se sabere rast od 2018. do 2020. godine, biti broj 1 po kumulativnom rastu u Evropi", dodao je on.

Vučić je naveo i da ćemo zemlje iz regiona, koje su bile ispred nas po visini BDP-a prestići, kako stvari sada stoje, za četiri godine.

"Zbog toga sam ponosan i razumem žaoke koji idu na zemlju i na mene svaki dan", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

