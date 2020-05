PREMIJERKA BRNABIĆ OTKRIVA: Ministri i ja nećemo uzeti 100 evra!

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kazala je danas da ona i ministri, neće uzeti 100 evra, koji su obećani svim građanima Srbije.

Brnabić je za televiziju Prva rekla da oni "nisu obični građani", već su tu da "obezbede tih 100 evra svim građanima koji žele da ih uzmu". "Imate i onih koji će uzeti taj novac i onda da ih daju u humanitarne svrhe, ali u svoje ime", navela je ona.

Govoreći o ukidanju vanrednog stanja, premijerka je kazala da će do toga doći uskoro i da će se ono odnositi na poštovanje preporuka struke o merama prevencije protiv širenja epidemije.

U Srbiji oko 6.000 ljudi izgubilo posao

Brnabić kaže da je 6.047 ljudi u Srbiji izgubilo posao, a da su Evropi te brojke u stotinama hiljada, a u SAD u milionima. Ona je na Tv Prva rekla da je IT i prerađivacka industrija imali rast zaposlenosti čak i u toku krize. Naglasila je da je Srbija krizu dočekala spremna i da MMF našoj zemlji predviđa najmanji pad. "Mi smo u martu imali rast od 2,3 odsto i naša zemlja je i tada rasla u odnosu na prošlu godinu", kaže Brnabić. Brnabić kaže da je Srbija uspela da obezbedi pravovremen i ozbiljan paket mera finansijske podrške privredi i da je među zemljama koje su za to opredelile najviše sredstava, a to su, kako je navela, SAD, Kina, Australija, Velika Britanija, Francuska i Nemačka.