ĐILAS STAVIO MARINIKU TEPIĆ NA LED: Plaši se jer je popularnija od njega! GRČEVITO BRANI TRON

Dragan Đilas, osnivač Stranke slobode i pravde (SSP) i Saveza za Srbiju (SZS), sve ogoljenije pokazuje da neće dozvoliti da ga iko sputa u nameri da postane neprikosnoveni lider opozicije, pa makar mu bio i najbliži saradnik.

Đilas je rešio da potpuno skrajne svoju veoma blisku saradnicu i potpredsednicu partije Mariniku Tepić samo zato što smatra da ugrožava njegovu lidersku poziciju, pošto je njena popularnost veća od njegove, otkriva Kurir.

Novi tandem jurišnika

- Đilas je čovek koji je opsednut svojim rejtingom i pošto se Marinika Tepić sve bolje kotira među opoziciono orijentisanim biračima, on je rešio da je sklanja iz političkih aktivnosti. Dok je Marinika na tankom ledu, Đilas je aktivirao Marka Bastaća, drugog jurišnika iz SSP, kao i Borka Stefanovića, koji mu je zamenik u stranci. Njih dvojica će sad biti tandem koji će potpuno istisnuti Mariniku iz priče - kaže naš izvor iz Saveza za Srbiju, čiji je osnivač Đilas.

Baš kao što čisti sopstvene redove, Đilas gotovo s istom lakoćom uspeva da povlači konce i u drugim organizacijama koje su članice SZS, o čemu je Kurir već pisao. Kako saznajemo, lider Narodne stranke Vuk Jeremić je na korak od toga da istupi iz Saveza, ne samo zbog učestalih svađa sa Đilasom zbog njegovog diplomatskog soliranja već i zbog vrbovanja pojedinih funkcionera NS.

Voli poslušnike

- Njihove loše odnose dodatno je pokvarilo i to što je na videlo izašla Đilasova namera da Jeremiću preotme Nikolu Jovanovića, koji je uz Jeremića bio tokom cele njegove karijere. Na isti način pokušava da od Lutovca i DS izvuče potpredsednicu Draganu Rakić. I ranije je uzimao kadrove iz DS i SDS. On je čovek koji ne priznaje prepreke, samo grabi ono što ga interesuje jer mu je dugoročno plan da svi ostali potonu, a da ostane samo SSP - objašnjava izvor Kurira.

Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje da je sve u SZS, kao Đilasovom političkom projektu, potpuno podređeno njegovoj opsesiji da se pozicionira kao ključna ličnost opozicije. - Đilas je pre svega poslovan čovek i sigurno je, zahvaljujući ekonomskoj moći, učvrstio svoju poziciju. On apsolutno ne trpi ljude koji drugačije misle ili koji ga na bilo koji način ugrožavaju, koji se ističu. To se verovatno dogodilo i sad sa Marinikom Tepić. Njegov politički projekat jednostavno prikuplja poslušnike jer on želi takve ljude oko sebe. Više puta je demonstrirao da kod njega ne prolazi dobro svako ko solira - objašnjava ona.

Bivši saradnik okrpio Jeremića SAMO TI NEMOJ O SLOBODI MEDIJA, FUJ! foto: Zorana Jevtić Vuk Jeremić je juče dobio javnu šamarčinu zbog svog licemernog odnosa prema novinarima. Jeremićev bivši savetnik za medije Uroš Piper nije mogao da oćuti lažnu zabrinutost za novinare i medije svog nekadašnjeg šefa, pa ga je, uz jedno „fuj“, podsetio kako se on odnosio prema sedmoj sili. Jeremić je na Tviteru objavio da je juče, 3. maja, Svetski dan slobode medija. - Hvala onima koji, uprkos svemu, nisu podlegli - napisao je lider NS. Piper ga je propisno okrpio: - Samo ti nemoj o slobodi medija. Ti kome je TV Naša primer slobodne TV. Ti koji tražiš da novinar uskladi u svom tekstu ko će biti drugi sagovornici ako daješ izjavu. Ti koji ne smeš reč tajkun da pomeneš u izjavi. Ti koji.. Pa fuj!!

