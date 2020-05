VUČIĆ O ŠERPOVANJU: Važno mi je da šerpe budu sve punije, a plate i penzije sve veće

BEOGRAD - Navikao sam na "šerpe", bilo ih je i 2016, 2017. i 2018. godine, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je za njega važno da su "te šepre i lonci" puni hranom, i da su plate i penzije sve veće.

On je rekao da protest izražen lupanjem u šerpe sa jedne strane i nije loš, jer su ljudi dugo u kući i moraju da izraze nezadovoljstvo, i na to je, kaže, navikao, ali ono što mu smeta i što vidi kao problem je to što su prisvojili akciju podrške zdravstvenim radnicima.

"A, ako misle da treba da se dodvorite nekome, od toga nema ništa. Zgrožen sam što ženu nazivaju pogrdnim imenima, ali neću to da zloupotrebljavam", rekao je Vučić.

Upitan za "kontraprotest" njegove SNS, Vučić je negirao da je njegova stranka bilo šta organizovala i apelovao da niko ne koristi policijski čas za baklje, iako, kaže, razume kivne ljude.

"Zato i mislim da je sve to besmisleno. Važno je da svi odgovaraju koji su kršili policijski čas, i oni koji su tukli ljude na Dorćolu, kao i neki drugi koji su koristili policijski čas da idu sa mesta na mesto", rekao je Vučić.

foto: screenshot Pink tv

Na konstataciju da deo ljudi koji lupaju u šerpe nije politički opredeljen, Vučić je rekao da i to može da razume, jer neko ljudima govori da je to nečija želja da maltretira ljude.

"Šerpe me nisu pogodile, ni psovke, ni uvrede, morate da budete jaki ako hoćete da vodite zemlju", rekao je Vučić.

To je uporedio sa slučajem iz 2014. godine, u vreme poplava, kada je objavljen tekst o nameštanju tendera u Zapadna Tamnavi.

"Svetska banka je rekla da ništa nije namešteno. Oni su izmislili celu priču da bi rekli da koristimo poplavu da bismo krali. Od tada je prošlo šest godina, nikada ne oguglate do kraja, ali setim se toga i sve mi je lakše”, rekao je Vučić.

On je rekao i da je važno da se poštuje sloboda ljudi da izmišljaju, ali onda ostaje da se na te izmišljotine odgovori vrednošću i marljivošću.

"Imaćemo uskoro izbore. Imate ljude koji bi taj i svaki drugi posao uradili bolje a građani će reći svoje", rekao je Vučić.

Epidemiolog dr Predrag Kon je, povbodom nezadovoljstva ljudi merama, rekao da je njegova ideologija - epidemiologja.

"Ovo je naš folklor. Doživeo sam ovo kao potpuno nerazumevanje zbog čega smo sve ovo radili. Pogodilo me je, ali nije bitno, ide se dalje, završićemo posao", rekako je dr Kon.

(Kurir.rs / Beta)

