DOSTA BRE VIŠE! Pretili ste Vučićevoj deci silovanjem i smrću, sad plačete i glumite žrtve! (VIDEO)

Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas objavio je u nedelju uveče na svom zvaničnom Tviter nalogu video snimak, u kojem govori da su njegova deca plakala i bila uplašena, jer se u blizini njihovog doma s obližnje zgrade sa razglasa čulo "Đilase lopove".

On je optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je "poslao debile“ da to urade, a uz video poruku je napisao:

- Čekam vas sutra, pa dođite.

Istina, ni sam Đilas nije mogao da kaže da je iko pretio ili čak pominjao njegovu decu, te da su ona na bilo koji način bila meta ovog događaja. Napadi na decu političara, njihovo maltretiranje, psovanje pa čak i verbalno silovanje i ubijanje, u Srbiji je, nažalost, postalo deo poltičke borbe i obračuna s neistomišljenicima. Nedopustivo, veoma opasno i za svaku osudu!

A bolesna atmosfera, koja je u ponedeljak veče naterala Đilasa da javno zaplače i ponavlja da njegova deca nisu ni za šta kriva, nije stvorena preko noći. Stvarali su je razni bolesnici, zalutali u stranačke vode, ali i njihovi neodgovorni lideri. Đilas je u stvaranju ovog zla daleko od nevinog.

Političar s njegovim ambicijama i liderskom odgovornošću nije smeo da oćuti kada su neki iz njegovih redova isto tako povređivali decu njegovog političkog protivnika. Đilas i njegovi saradnici iz Stranke slobode i pravde i Saveza za Srbiju redovno su propuštali priliku da javno osude monstruozne pretnje kojima su njihovi simpatizeri, pod zastavom opozicione borbe protiv vlasti, trovali atmosferu i doslovno poručivali kako će, kad oni dođu u priliku, da satru sve što misli drugačije. Vučića, njegovog brata, porodicu, decu...

Isti oni koji su na društvenim mrežama veličali Đilasa i njegovu borbu protiv vlasti ispisivali su i gnusne poruke, na koje se niko iz tog opozicionog tabora nije ni štrecnuo, a kamoli ogradio od njih ili otvoreno osudio.

Jebem ti mrtve Danila i debilnu Milicu.Grobove ti jebem.Svaku kost pojedinacno.Jebem ti i seme i pleme.Picko lazljiva i tupava.Presece ti.Fuj.@avucic — Alexandrizam (@alexandrizam) July 15, 2019

Jedna od poslednjih je bila:

- ...Samo se nadam da ćemo pišati i na grobove tvoje dece, a ne samo tebe (20. aprila na nalogu "Zovem se Ostoja").

foto: Printscreen/ Facebook

foto: Printscreen/ Instagram

A bilo je i odvratnijih:

- Dokle, bre, više žvalonja, dokle? Je*em ti Danila mrtvog i nabijem ti na ku*ac kljakavu Milicu, šmokljo (25. jul 2019. na nalogu „Alexandrizam“, iza kojeg se krila jedna Šapčanka koja je ubrzo uhapšena zbog pretnji)

Dokle bre vise zvalonja,dokleeeeee?Jebem ti Danila mrtvog i nabijem ti na kurac kljakavu Milicu,smokljo @avucic — Alexandrizam (@alexandrizam) July 24, 2019

Psihopato, jebem ti majku po sred picketine , a Danila ti jebem u duoe — RVI crveno I (@Svimasamdavala) May 2, 2020

Morbidne reči uputio je i funkcioner DS-a Slavko Tatić:

- Haiku za danas: Samo mrtvi Vučići su dobri Vučići (19. januar na nalogu "Slavko Tatic")

foto: Printscreen

Treba podsetiti i na jezivu izjavu urednika Tabloida Milovana Brkića u kojoj kaže da se ne sme dozvoliti da mali Vukan, Milica i Danilo pobegnu, jer će, kako je rekao, poslati ljude po njih, da ih traže i budu kažnjeni?!

Vučka teška kučka!!!Šta će biti sa Acinom ćerkom zaklaćemo je, ošuriti, urediti, urediti njenu džigericu i crevca burag sve to oprati, skuvati ispržiti poslužiti Aci da jede dok se meso njegove ćerke ne ispeče!!!! — Milan (@milankojii) September 19, 2018

Umesto da zaustavi ovu grudvu zla, koju su zakotrljali oni koji ga podržavaju, Đilas je ćutke čekao da se ova sada već lavina sruči po glavama svih naših građana. Nažalost, i njegove dece, iako njegovoj, istina, niko nije pretio niti ih pominjao.

foto: Printscreen/ Instagram

Nije zaustavio ove i mnoge druge glasnogovornike svoje politike, već je i sam doprinosio trovanju atmosfere. Pogurao je ovu grudvu svaki put kada je prelazio okvire političke borbe, pa pozivao na linč Vučića i upućivao mu javne pretnje. Jedna od njih je bila i ona da će završiti kao Slobodan Milošević.

- Kad je Milošević pao tog 5. oktobra, pre toga smo mislili da on neće nikada otići sa vlasti, a sutradan smo se pitali kako je moguće da su vladali. To će se desiti i ovde. Znate, jednog dana će... Znate onu priču, jednog dana je došlo jedno dete i viknulo: "Car je go". Tako će se i ovde desiti... Ali to nije tako daleko - izjavio je Đilas.

Zagadila se previše atmosfera, gospodo političari. Ovde se mora stati.

Čekam vas sutra, pa dođite. pic.twitter.com/O0E3dP6CJv — Dragan Djilas (@DraganDjilas) May 3, 2020

(Kurir.rs)

Kurir