STOP RADIKALIZACIJI DRUŠTVA: Dosta više pretnji i uvreda! OŠTRO OSUĐUJEMO SVAKI VID NASILJA

Ako smo kao organizovana država i odgovorno stanovništvo uspeli da savladamo nevidljivog protivnika, koji i dalje tutnji širom planete, moramo i kao društvo hitno da smirimo uzavrelu političku atmosferu i usijane glave koje nas guraju u svoje rovove!

Radikalizacija političke borbe kojoj svedočimo, posebno poslednjih nekoliko dana, dostigla je tačku koju je svako normalan u ovoj zemlji doživeo kao šamar.

Vlast se ne osvaja bezumnim ponašanjem, sramnim uvredama, monstruoznim pretnjama, gnusnim psovkama i prizivanjem sukoba, što je bio arsenal dela opozicije u proteklim nedeljama i mesecima. Isto tako, odgovor na provokacije opozicije ne može i ne sme biti organizovano paljenje baklji po krovovima zgrada i provociranje s razglasa.

Otrežnjenje

Pojedini politički lideri, zaslepljeni mržnjom, zaboravili su da između balkona, s kojih lupaju lonci, i krovova, s kojih suče vatra, žive ljudi koji odbijaju da učestvuju u njihovom sejanju mržnje.

Budimo ti ljudi, najhrabriji i najodgovorniji. Gnušajmo se svakog divljaštva, osudimo svako vređanje, ogradimo se od svakog bezumnika. Ne birajmo strane. Pozovimo sve političke aktere da se otrezne, jer ovo klizi u ponor koji samo bolesnim umovima može da odgovara. Poslednji je trenutak da opozicija shvati da ne može da računa da će na krilima haosa uleteti u institucije ove države i razvaliti ih.

Jedna institucija im, kao uostalom svima, stoji uvek na raspolaganju - izbori. Evo ih, tu iza ugla, pa razvalite. U međuvremenu, okanite se kopanja rovova po našem i vašem komšiluku.

Sažaljenje u kampanji

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da ova velika politička tenzija odgovara „upravo onome ko vaninstitucionalno želi da vodi politiku“. Govoreći o poslednjem slučaju, u kojem se lider SZS Dragan Đilas žalio da su mu deca bila preplašena zbog pogrdnih povika na njegov račun, on kaže da posebno upada u oči to što je ovakvih slučajeva bilo i ranije, ali da je prvi put sada usledila ovakva reakcija. - Takve stvari i optužbe za lopovluk godinama su prisutne na političkoj sceni. Politika je postala totalna, tako da su i sukobi totalni i prenose se na lični plan. Više se ne razdvaja poslovni i porodični život. Vučića napadaju na dnevnom nivou za najrazličitije stvari, a on takođe ima decu. Pitanje je zašto je Đilas baš sada na ovakav način reagovao. Smatram da je to deo političke kampanje i da je hteo da pošalje nekoliko poruka - ocenjuje Vuletić za Kurir.

Kako objašnjava, prva poruka je zapravo pokušaj Đilasa da izazove sažaljenje kod građana, i to kod onih politički neopredeljenih.

Velika politička tenzija

- Drugo je da sebe učvrsti kao lidera u svojim redovima opozicije, da je on taj koga najviše napadaju. Treća poruka je namenjena onima koji podržavaju Vučića. Stvari su preterano naelektrisane, velika je politička tenzija, a to odgovara upravo onome ko vaninstitucionalno želi da vodi politiku. Dakle, ukoliko Đilas namerava da ne izađe na izbore, to ide njemu u prilog. Odgovara mu da se dodatno polarizuju stvari, da se atmosfera u društvu naelektriše, da postane napeta da bi mogao da računa na to da će ljudi izaći na ulice - zaključuje Vuletić i dodaje da se na taj način šalje i poruka međunarodnoj zajednici - da su stvari u Srbiji napete, a objektivno su takve poslednjih 15 godina.

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, smatra da stvaranje tenzija nikome ne ide u prilog.

- Nisam siguran da tenzija i polarizacija u kojoj živimo odgovaraju ikome. Sigurno ne odgovaraju građanima, a ne odgovaraju ni biračima koji će da izađu na izbore. Ovakvo stanje je dugoročno neodrživo. Vlast i opozicija moraju da se vrate na neki uobičajen i normalan način političkog dijaloga. Bilo bi dobro da SNS, koji ima najveću političku moć, povuče prvi korak i da se u ovoj kampanji više ne prelazi granica - poručuje Klačar.

Suzana Vasiljević ĐILASOV JEFTIN POLITIČKI PERFORMANS foto: Nebojša Mandić Savetnica za informisanje predsednika Srbije Suzana Vasiljević ocenila je Đilasov snimak kao „jeftin politički performans“. Ona je podsetila da Vučić od početka vanrednog stanja nije pominjao svoje političke protivnike, dok su njega i njegovu porodicu i decu vređali i Đilas i mediji bliski njemu. - Niko od medija u Srbiji nije Đilasovu decu stavljao na naslovnu stranu, a decu Vučića jesu, i to često. Đilasa tada nigde nije bilo, nije plakao i molio ove da prestanu - rekla je Vasiljevićeva i naglasila da niko ne treba da pominje decu političara.

