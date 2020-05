PROFESORI I AKADEMICI APELUJU: Dosta svađe i tenzija, vratimo se dijalogu!

Napetost, tenzija, atmosfera konflikta, podele, potpuna polarizacija stavova i radikalizacija čitavog društva ništa nam dobro neće doneti.

Neophodno je smiriti političke strasti, vratiti konstruktivan dijalog u javni život, a artiljeriju koju čine svađe, uvrede, psovke i niski udarci trajno zakopati.

Stop sukobima

Tako ukratko na javnost apeluju brojni profesori i akademici, koji su se pridružili pozivu Kurira da se stane sa daljom radikalizacijom društva. Njihova poruka je jasna: dosta je svađe, vratimo se dijalogu.

Istoričar i akademik SANU Vasilije Krestić kaže da je potrebno da se politika vodi na visokomoralan način, a da političari treba da zadovolje državne i nacionalne interese, a ne političke.

- Svi ljudi koji su politički neostrašćeni ne gledaju blagonaklono na podele, bez obzira na to da li su one prema opoziciji ili prema vladajućoj stranci. Konfrontacija koju imamo, i to usred pandemije, štetna je i samo pokazuje da smo nezrela nacija. Umesto da se nađe zajednički jezik, da se kritički gleda na stvari, bojim se da se ulazi u sitnice i da se po svaku cenu traži sukob - kaže Krestić.

Umesto sukoba, dodaje on, potrebno je da postoji racionalnost i politička mudrost:

- Tužno mi je što smo isuviše prizemni da imamo ta sitna podmetanja i niske pokušaje ubiranja plodova, s ciljem da se protivnik potuče, a da ne brinemo o posledicama.

Fali nam lepo ponašanje

Profesor Branko Kovačević, inače bivši rektor Univerziteta u Beogradu, poziva na smanjenje tenzija, naročito u trenutku kada nam je svima podjednako za vratom neprijatelj u vidu koronavirusa.

- Stvari su otišle van svakog civilizacijskog nivoa. Ovo sa pandemijom je ozbiljna situacija, maltene kao treći svetski rat i, kada su u pitanju situacije koje imaju opšti i nacionalni interes, ne mogu stvari da se spuštaju na nizak teren dnevne politike. Nama nedostaje kultura dijaloga, umeće komunikacije i lepo ponašanje. Ne znam kako smo se zaglibili u toj napetoj situaciji, ali definitivno se daje loša poruka. Sve tenzije treba da se minimalizuju i da se rešavaju ključni problemi - kaže Kovačević.

Pesnik i akademik Matija Bećković u svom stilu je opisao atmosferu u društvu i tenzije koje rastu:

- Na američkim sanducima sa oružjem piše: „Ne štedite municiju“, a šalju je i jednoj i drugoj strani. Ima i jedna naša poslovica koja kaže: „Bij se, bruko, kada imaš s kime“.

Ljubiša Ristić PORAŽAVAJUĆE JE ŠTO SE SVE SVODI NA UVREDE foto: Ana Paunković Reditelj Ljubiša Ristić kaže da je poražavajuće što se, umesto ozbiljne i konstruktivne rasprave, stvari svode na nadvikivanje: - Jasno je da je sve to vid političke borbe koji ima dosta primitivan oblik, a nikom ništa ne doprinosi, već je sasvim kontraproduktivan. Ljudi, umesto da vode ozbiljnu raspravu o društvenim problemima, sve svode na psovanje, uvrede i nadvikivanje, a to je poražavajuće.

