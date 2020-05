ĐILAS UGROZIO ZDRAVLJE LJUDI: Održao skup bez maski i distance, prekršio i policijski čas

Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas ugrozio je zdravlje ljudi. Naime, iako je u toku pandemija koronavirusa i javna okupljanja su zabranjena, ispred njegove zgrade prekjuče se okupilo nekoliko desetina ljudi kako bi mu pružili podršku nakon što je objavio video u kojem je pričao o suzama svoje dece. Oko Đilasa su te večeri bili i ostali političari iz SZS.

Većina okupljenih nije nosila zaštitne maske i rukavice, nisu se držali ni na distanci, pa je to naišlo na oštru osudu javnosti. Na društvenim mrežama je komentarisano da je to nedopustivo, neodgovorno i neozbiljno. Uz to, tviteraši su osudili i to što su okupljeni prekršili policijski čas.

Neki od brojnih komentara glasili su: „A maske i rukavice niko? Ja ih ne nosim jer predsednik Aleksandar Vučić kaže da se nose ili ne nose, nosim ih zbog sebe i drugih, neće korona u četvrtak da ispari“, „Stigao i Boško Obradović, sad lepo zakon da važi za sve i ovi što ga krše da se pohapse, ma nije Đilas bogomdan, dosta više ovog bezobrazluka“, „Đilas je pokazao mržnju prema svojoj zemlji, veliko nepoštovanje prema zdravstvenim radnicima i građanima“...

Podsetimo, pomenutom skupu prisustvovali su, pored ostalih, i lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović, šef Narodne stranke Vuk Jeremić, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac... Međutim, niko od njih nije obezbedio zaštitnu opremu okupljenim građanima.

