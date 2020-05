Vučević: Biće teža kampanja za velike stranke poput SNS jer neće biti mitinga, fokus je na TV i društvenim mrežama

Gradonačelnik Noviog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević istakao je da će predstojeći izbori, kao i politička kpamnanja zavisiti od epidemiološke situacije, ali da nova realnost najviše šteti SNS, jer neće biti moguće organizivati mitinge i velike skupove.

On je gostujući na televiziji Hepi izjavio da će kampanja biti pre svega na televiziji i preko društvenih mreža, “gde ste opet oštećeni, jer svako može da vas prozove i optuži neargumentovano i netačno, bez mogućnosti da im odgovorite, a da pritom ne snose nikakvu konsekvencu”.

Gotovo je sigurno da u maju neće biti velikih skupova, da će se raditi u manjim grupama preko TV i društvenih mreža. Što se tiče juna, to zavisi od epidemiološke situacije. Za nas će to biti veliki hendikep, kao strnka koja ima organizacione sposobnosti da organizuje velike skupove, ima kontakt sa građanima

Na pitanje kako gleda na predloge dela opozicije koji traže odlaganje izbora do Nove godine odgovara da su ti predlozi potpuno protivustavni i da samo predstavljuju spisak nečijih želja.

- To bi sad ova tajkunska bratija tako volela jer su procenila da eventulano tada mogu da pobede. Oni čekaju datum da li će na nekim merenjima imati ili neće imati cenzus. To je neozbiljno - imate Ustav i imate zakone. Nekako mi se čini da bi oni voleli da dođe do predaje vlasti, ili ako bi još mogli da je nasilno preuzmu. Nema od toga ništa, idemo na birališta u skladu sa Ustavom, Srbija je ozbiljna država. Ne treba zaboraviti da je i Francuska imala lokalne izbore tokom epidemije, Bavarska takođe, Južna Koreja...

Boško Obradović nije nikakva gromada da može bila šta da prekine

Upravo tokom gostovanja Vučevića u program u Skupštini Srbije je lider Dveri Boško Obradović onemogućio početak rada parlamenta koji danas treba da ukine vanredno stanje. Vučević je naglasio da Obradović nije baš takva gromada, ni intelektulana ni bilo kakva da može bilo šta da prekine.

Na konstataciju voditelja Hepija da je novinarka koja je objavila nesitinitu priču dobila nagradu pojedinih medija, on odgovara da je protiv pritvaranja svakog novinara i da se zalaže da treba odgovoriti i onima koji očigledno nemaju nameru da informišu, već da tendenciozno objavjuju neistinite informacije.

Tokom trajanja ovog vanrednog stanja bilo je toliko lažnih informacija uznemiranja javnosti, od toga da nema brašna, goriva pa do zaštitne opreme, da nema testova respiratora… O migrantima koji se prevoze. Pa nema šta nisu izmišljalji. Ali sve je to otpadalo kao blato s točkova kada se vrlo brzo ispostavilo das u sve te vesti lažne – ističe Vučević.

Kurir