TENK JU! SAMO UGASI MIKROFON! BRAVO! Hit govor Ivice Dačića na engleskom usijao društvene mreže FOTO

Nepisano pravilo je da osobe koje su u diplomatiji treba da vrlo dobro govore strane jezike. Ako ne više njih, onda bar engleski, koji je opšte korišćen u celom svetu.

To ne važi samo za šefove diplomatije, za koje bi, naravno, trebalo da se podrazumeva, već se očekuje da i drugi funkcioneri koji nastupaju u stranim institucijama dobro govore engleski jezik.

Na internetu i društvenim mrežama ponovo kruži papir sa govorom navodno pripemljenim za šefa diplomatije Ivicu Dačića, na kom su reči napisane kako se čitaju, a ne kako se pišu.

Hit "govor" započinje napomenom za ministra "Pazi, ovo velikim slovima je upućeno tebi i to ne čitaš"... A to nas je navelo da istražimo kako se naši i političari iz regiona, kojima engleski baš i nije ko maternji, dovijaju kad moraju da ga govore.

Svi će se verovatno setiti Vuka Draškovića, nekadašnjeg šefa diplomatije, koji je ostao upamćen po neuobičajenim prevodima narodnih poslovica na engleski - ne mešajte babe i žabe ili don't mix frogs and grandmothers.

Snežana Malović, bivša ministarka pravde, takođe nije briljirala kada je 2011. nakaradno pročitala spremljen govor na engleskom, a do medija je dospeo papirić sa kojeg je čitala kako se izgovaraju reči.

Svoj "tarzanski" engleski pokazala je i poslanica SNS Dubravka Filipovski i to u Savetu Evrope. "Jor opijon end venišn komišn - lomila je jezik ona u Strazburu u januaru prošle godine, a video-snimak njenog nastupa u debati o slobodi medija izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Gafovi u susedstvu

Apsolutni pobednik u "nabadanju" engleskog je Damir Krstičević koji je kao ministar odbrane iz susedne Hrvatske napravio teške gafove u zvaničnoj poseti SAD. On je bio na pravim mukama dok se obraćao na engleskom, jedva je pogađao reči, mrmljao je, gutao slova, a umesto "NATO" govorio je "neto, neto".

Vladislav Jovanović diplomata i bivši ministars spojnih poslova SR Jugoslavije kaže da treba razlikovati profesionalnog diplomatu i ministra kog je postavila Vlada.

-To su dva različita pojma i od toga zavisi šta treba očekivati od njih. Profesionalni diplomata mora da savlada bar jedan svetski jezik na nivou koji mu je potreban za komunikaciju i posao koji treba da obavlja. Dok u slučaju kada ministra Vlada postavlja politički, to nije. Bilo bi dobro da znaju, ali to nije neopodno ako on ispunjava druge uslove koje su naveli Vladu da ga baš postavi za to mesto. Onda on ima profesionalnog prevodioca ili kvalifikovanog člana diplomatije koji će da te tehničke potrebe obavi u skladu sa dogovorm. To je slučaj u svim drugim zemljama, ne samo kod nas - pojašnjava Jovanović.

Ivica Dačić Učio sam ruski, to je moj jezik Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da je jezik koji je primarno učio ruski, a da papir sa pripremljenim govorom na engleskom nema nikakve veze sa njim. U ministrovo znanje mogli smo da se uverimo i kada je govorio na Savetu bezbednosti. - Moj strani jezik koji sam učio i studirao je ruski, na njemu sam govorio sa Putinom, Medvedevim, Lavrovom, Šojguom, ali i sa Angelom Merkel koja takođe govori, zatim sa indijskim ministrom i drugima. Ruski je službeni jezik u UN, Savetu Evrope, OEBS-u - poručio je Dačić za Kurir.

