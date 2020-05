PREDSEDNIK VUČIĆ ISPRIČAO ANEGDOTU IZ MOSKVE: Naš čovek napravio igricu, zaradio 19 miliona evra i OSTAVIO IH U SRBIJI

"Otišao sam u Moskvu i Medvedev je otvorio tehnološki park, pozvali najpoznatije eksperte, koji značajno unapređuju znanje i robotičku industriju, posluju oko veštačke inteligencije. Tu su glavni Kina, Amerika, Rusija", počeo je priču Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Happy.

Predsednik Srbije je bio pozvan da se obrati prisutnima.

"Nisam previše vičan u tome. Kad reče jedan momak iz Londona: Srbija ima sjajne stručnjake radnike, firme, i ja kažem laički: Da, da", uz osmeh je rekao Vučić i dodao:

"Primer tome je što je jedan momak prodao svoju ideju, video igricu, za velike pare".

Onda je predsednik Srbije objasnio o čemu se radi.

"Taj čovek nije sakrio novac, već je 19 miliona evra ostavio ovde u Srbiji, nije uplatio na neki inostrani račun, na neko ostrvo. To je jedinstven slučaj, koje je veoma lako mogao da sakrije, on to nije želeo. Pravi neka čuda sad u Novom Sadu, svaka im čast, kao i klinci u Beogradu i Nišu. Oni svi nisu politički na mojoj ili našoj strani... Ma, hvala vam, kapa dole, vi vučete zemlju napred. Zato ovaj udar možemo da podnesemo lakše nego drugi, verujem u našu snagu", zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(Kurir.rs/TV Happy)

