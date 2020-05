ČEDA ŽESTOKO PO OBRADOVIĆU I NASILNICIMA: Ovo nema ni na Ibarskoj, poštenije je bilo 5. oktobra! Boško bez mozga (VIDEO)

On je rekao da nema ništa zajedničko sa Marjanom Rističevićem, kome je danas ispred parlamenta iscepan sako, ali da se ne mogu gaziti oni koji drugačije misle.

"U Skupštini sedim ne zato što sam impresioniran društvom, nego zato što poštujem red. Mi možemo jedni drugima da kažemo sve što nam padne na pamet, ali neću dozvoliti nikada da se u Skupštini ljudi gaze zato što drugačije misle", rekao je Jovanović u parlamentu.

Pozvao je vlast da zavede red u zemlji, da hapse one koji pale baklje tokom policijskog časa, one koji prete lekarima, kao što su kažnjavali povratnike u zemlju koje zateknu pred ulazom u zgradu, a morali su da budu u izolaciji 28 dana.

"Sramota je da govorite da ste napisali 10.000 prekršajnih prijava, a mi treba da ratujemo na stepenicama skupštine. Budete vlast, vodite zemlju. To je odgovornost", rekao je Jovanović.

Dodaje da je 5. oktobra bilo poštenije nego danas ispred ulaza u Skupštinu Srbije, jer je tada sa jedne strane bio kordon policije koji je pucao, a sa druge strane demonstranti koji su se protiv njih borili.

"Ovde su danas ljudi došli da nešto kažu, a ne da se biju. Nije sporno da to možemo. Ali ako tim argumentima počnemo da uređujemo svoj život bolje da u parlament nijada nismo ušli . To Srbija ne zaslužuje. Ovo ne sme više nikada da se ponovi", naveo je on.

Dodaje da mora da se zna "ili parlament postoji ili je ovo drumska jazbina".

"Ni na Ibarskoj magistrali se ovako niko nije ponašao u tri sata ujutro", naveo je on.

On je upitao zašto su Obradović i njegove pristalice na stepeništu parlamenta, da li su izgubili posao, da li su gladni.

"Brane Kosovo, jesu nešto na Kosovu izgubili? Hulje i protuve, pljuju žene. Hoćete na izbore. Ne možeš na izbore ako nisi spreman da poštuješ druge", naveo je Jovanović.

On je rekao da je sa pokojnim premijerom Zoranom Đinđićem odmah nakon 5. oktobra 2000. godine otišao u Magistrat u sedište SRS i da je tada Vojislav Šešelj izvadio izborni zakon i rekao - Srbija jedna izborna jedinica.

"Zoran je uzeo zakon, taj zakon je bio na snazi dok (Boris) Tadić nije počeo da se igra sa izbornim zakonodavstvom. To je bilo samoštovanje, pre poštovanja Šešelja".

Jovanović je rekao i da ga "baš briga za Boška Obradovića bez mozga i njegovih 20 bitangi".

"Ne može on mene da vređa, najveća uvreda kojoj sam bio izložen je ona koju sam ja sam sebi dozvolio i sebe ponizio. Ne pada mi na pamet da ulazim na sporedne ulaze u skupštinu. Kakvu poruku sam poslao tako sto sam dovozlio nekome da mi vređa porodicu, da me naziva izdajnikom uz moj nonšalantni komentar 'bravo kretenu'", prokomentarisao je Jovanović.

Kaže da danas "nisu tema Boško Obradović i 20 bitangi na stepenicama skupštine", već građani i parlament.

"Ako ovde ne postoji elemenatarna pistojnost među nama, osećaj za nesto što je lično dostojanstvo onda mi zapravo na takav nacin žigošemo čitavu zemlju i osuđujemo je na tu agoniju", dodao je Jovanović.

Onda je, kaže, normalno ući testerama na jednu TV i vređati novinare druge TV i dolaziti nekome pod prozror sa bakljom i sutra na krov sa bakljom.

